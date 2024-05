Il brano, presentato in anteprima durante la finale di "Amici 23", è dedicato al calciatore portoghese. "Una dedica d'amore viscerale", l'ha definito il suo autore. Spiegando che, di questo amore, CR7 non sa nulla

Fernando è il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio. Cantata in anteprima durante la finale di Amici 23, si candida a diventare un tormentone estivo. Allegra, divertente e piena d'ironia, è una canzone d'amore. E, l'oggetto di quell'amore, è Cristiano Ronaldo.

Fernando, la dedica di Malgioglio a Cristiano Ronaldo

In programma, Cristiano Malgioglio ha tante novità. La prima, Fernando, è un nuovo singolo che sa tanto di tormentone estivo. Di cosa parla? D'amore. O meglio, dell'amore di Malgioglio per Cristiano Ronaldo. Non perché ne sia innamorato, ha tenuto a specificare. Semplicemente perché ama scrivere per i personaggi che gli piacciono. Fernando è una dedica d'amore viscerale, di cui CR7 non è stato informato. “L’ascolterà, chissà cosa penserà di tutto questo", si chiede il cantautore e paroliere, oggi giudice di Amici di Maria De Filippi e in passato autore di veri e propri cult come Gelato al cioccolato di Pupo.

All'interno di Fernando, spiega Malgioglio, c'è quella "sandunga" spesso nominata ad Amici. Un termine che rimanda al colpo di fulmine, al sangue che ti scorre nelle vene "e che ti fa muovere come Ricky Martin o Shakira”.

Il brano, per la verità, è stato proposto all'artista da Pico Cibelli, presidente della Warner. Malgioglio aveva pronto un brano realizzato col gruppo Gente de Zona, ma gli autori di Fernando volevano che interpretasse quella canzone. Una canzone che, per via delle sonarità latino-americane, lui ha subito sentito sua.

Presentata in anteprima ad Amici, con un piccolo estratto, Fernando uscirà ufficialmente nei prossimi giorni. “Nel brano cito i nomi di tutti e cinque i miei fidanzati stranieri, però il pezzo è dedicato a Ronaldo, il calciatore: è un brano giocato tutto sull’ironia, con un grandissimo ritmo che fa ballare, con un ritornello che puoi cantare”, ha anticipato l'autore, felicissimo di questo suo nuovo progetto.