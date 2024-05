Taylor Swift e l’allarme Covid al concerto di Parigi

Spettacolo

Taylor Swift "indossa" le parole di Fortnight, i look visti a Parigi

La cantautrice americana è arrivata nel Vecchio Continente portando con sé venti anni di musica e un guardaroba incredibile che racconta le sue varie fasi creative. Tra bodysuit, minidress, stivali scintillanti e tuniche svolazzanti, c'è posto per un abito molto speciale che si ricollega all'album “The Tortured Poets Department” A cura di Vittoria Romagnuolo

Tre ore di concerto, nove blocchi di brani in scaletta e una quantità straordinaria di outfit, ciascuno riconducibile a una certa epoca musicale e a un determinato modo di vestire. Taylor Swift è arrivata in Europa carica degli abiti e degli accessori meravigliosi che hanno contribuito a fare del The Eras Tour - già da record per una serie infinita di motivi - una delle tournée più glamour di sempre.

Stessa formula e nuovi outfit a cui si sono aggiunti quelli legati all'album The Tortured Poets Department che è uscito lo scorso 19 aprile



Swift, alla guida di una banda di musicisti vestiti con abiti d'epoca e redingote bianche di stampo militare, ha stupito i fan con un outfit inedito, realizzato su misura da Vivienne Westwood, ispirato all'estetica vittoriana e ottocentesca che accompagna The Tortured Poets Department. L'abito della star, ben visibile quando si sfila la giacca è una creazione con corsetto e gonna vaporosa e asimmetrica, in pieno stile Westwood, per cui sono perfetti i boots allacciati Louboutin, reca i versi del brano di Swift Fortnight