Nitidi, abbattere i muri per stare bene è Io Contro il Mondo: il video

Siamo i Nitidi, un gruppo multietnico formato da un tedesco, un siberiano e due napoletani. Insieme, creiamo musica che unisce generi e culture diverse, dando vita ad un sound unico e originale. Il nostro incontro, avvenuto a Bologna dopo il primo lockdown, ha dato origine ad una musica che esprime positività, gioia di vivere e libertà di espressione. Io contro il mondo è il nostro nuovo singolo, nato dalla profonda esigenza di evadere dalla frenesia quotidiana che ci spinge a essere sempre più produttivi e orientati verso il futuro, spesso a discapito del presente. Viviamo in un mondo frenetico, dove la produttività è diventata un'ossessione e il tempo una merce rara. Siamo costantemente bombardati da notifiche, social media e impegni, perdendo di vista ciò che conta davvero: le persone che ci circondano e la bellezza dell'ambiente attorno a noi.



Io contro il mondo è un inno contro questa alienazione. Un invito a riconnetterci con noi stessi, con gli altri e con la realtà che ci circonda. Un messaggio di risveglio e di unione, che ci spinge a staccare da ciò che è superfluo e a vivere il presente con pienezza. Abbiamo scelto sonorità reggae per questo nuovo brano perché perfettamente in linea con il messaggio che vogliamo lanciare. Il reggae, con la sua storia di ribellione e positività, è un genere musicale che unisce e invita alla riflessione. Le sue vibrazioni rilassanti e il suo ritmo coinvolgente creano un'atmosfera perfetta per lasciarsi andare e vivere il momento. Io contro il mondo non è solo una canzone, è un manifesto. Un invito a riappropriarci della nostra vita e a costruire un futuro migliore, basato sull'amore, sull'unione e sul rispetto.



Il videoclip di Io contro il mondo è stato girato a Berlino, approfittando di due concerti programmati nella città. Tra un'esibizione e l'altra, abbiamo dedicato quattro giorni a filmare e scoprire molti dei luoghi incantevoli della capitale tedesca. Abbiamo scelto Berlino perché incarna perfettamente i concetti di libertà e lotta contro l'oppressione che vogliamo trasmettere con la nostra musica. Le riprese sono state realizzate in diversi luoghi simbolici, come il Muro di Berlino, per sottolineare l'importanza di non ripetere gli errori del passato. È stato emozionante vedere persone, che fino a quel momento erano sconosciute, ballare al ritmo della nostra canzone durante le riprese. Abbiamo deciso di gestire in autonomia ogni fase della produzione, dalle riprese al montaggio, per trasmettere nel modo più autentico possibile il nostro messaggio. È stata un'esperienza impegnativa, ma i risultati hanno compensato ogni sforzo.



Il concetto alla base del videoclip di Io contro il mondo è che la libertà autentica nasce dall'abbattimento di ogni forma di barriera, sia fisica che mentale. Attraverso questo video, abbiamo voluto celebrare il valore dell'accettazione e dell'inclusione, proponendo un'immagine di unità che supera le divisioni storiche e culturali. Ci auguriamo di ispirare un dialogo continuo sulla necessità di abbattere queste barriere per costruire un futuro in cui la diversità non sia solo riconosciuta, ma sia anche pienamente valorizzata.