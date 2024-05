Coldplay, tributo a Napoli con il video del concerto al Maradona

“Tutto Passa - A Tribute to Napoli dei Coldplay”, per 11 minuti, offre un collage di momenti di vita napoletana. Al suo interno, interviste e frame dei due concerti della band andati in scena nel giugno 2023

Nella giornata di giovedì 22 maggio, i Coldplay hanno annunciato ai loro fan l'apertura di un canale broadcast ricco di anteprime e aggiornamenti. Per ringraziare chi li segue, e chi sceglierà di unirsi al gruppo, Chris Martin e compagni hanno postato un cortometraggio dedicato a Napoli. Il video, che dura 11 minuti ed è ricco di frame dei concerti tenuti dalla band al Maradona lo scorso giugno , è diretto dal regista e fotografo Stillz , per metà americano e per metà colombiano, già autore di clip per Bad Bunny e Rosalía. Cosa racconta il video? I concerti-evento , con la cover di Napul'è di Pino Daniele, la cover di A Sky Full of Stars e l'iconica Viva la Vida. Ma anche scene di vita partenopea , capaci di regalare emozioni profonde.

I Coldplay a Napoli

I Coldplay, allo Stadio Maradona, sono stati nel giugno 2023 durante il Music Of The Spheres World Tour. Davanti a 40mila spettatori, con un palco che finiva fin dentro al prato, a contatto col pubblico, la band ha regalato due ore di spettacolo puro. Uno spettacolo accolto con enorme entusiasmo, dal momento che i Coldplay mancavano dall'Italia da ben sette anni. E a Napoli non c'erano mai stati. "Ci sono voluti 25 anni per arrivare a Napoli: era ora finalmente! È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni": così, poco prima del concerto, la band scriveva sui social parlando della città e dello Stadio Maradona.

Nel 2023, il Napoli ha vinto lo scudetto. E Chris Martin ha aperto il concerto complimentandosi, poco prima di intonare Napul'è di Pino Daniele, con chitarra e voce. Poi, a metà concerto, ha letto alcuni striscioni, ha messo al collo una sciarpa con lo slogan "Campioni d'Italia", e ha fatto salire sul palco un fan che ha urlato "Forza Napoli". Infine, in italiano, ha detto: "Grazie mille guagliù, ve vulimmo bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli e ci siamo allenati per 25 anni, grazie dal profondo del mio cuore per il benvenuto nella vostra città di angeli e amore".