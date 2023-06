Coldplay a Milano, la band incanta San Siro

Nella seconda data nel capoluogo lombardo, sold out da mesi, il gruppo di “Clocks” è riuscito a farci commuovere, ridere, ma anche a farci saltare dalla gioia. Tutto in quattro atti, tre palchi in un “normale” lunedì di giugno che, di ordinario, dopo un concerto così, non ha nulla. La potenza della musica dei Coldplay, il sorriso di Chris Martin e la voce di Zucchero, salito sul palco a sorpresa, per cantare “Diamante”, “O mia bela Madunina” e “Hey man”. Game, set, wow: Coldplay Condividi

Le note di Sparks e Don't panic sono appena terminate e Chris Martin, con un sorriso di chi sa che sta facendo una sorpresa a tutti i sessantaquattromila di San Siro, dice: "No, io questa canzone non riesco a cantarla in italiano". Tempo qualche istante, e un signore con la chitarra sale sul palco: forse pochi secondi servono a capire che è Zucchero che, poco dopo, intona la sua bellissima Diamante: c'è chi canta, chi ascolta in religioso silenzio per apprezzare al meglio questo momento pressoché storico. Poi Chris Martin intona O mia bela Madunina e, poco prima di cambiare palco, lascia la scena a Zucchero che canta la sua Hey Man. "We all love Coldplay", dirà Adelmo Fornaciari tra gli applausi e le urla di gioia del pubblico.

Un concerto indimenticabile C'è chi le chiama "Positive vibes", noi ci limitiamo a dire energia bellissima e potente, quella che sprigiona la band britannica, in due ore di concerto, tra momenti memorabili e collettivi, ma anche più intimi. Sì, il gruppo riesce a unire queste sfere apparentemente diverse, sotto un unico, bellissimo cappello che si chiama musica. Ci sono tutte le hit con cui i Coldplay hanno conquistato il mondo, ma anche canzoni apparentemente meno note, ma sempre potenti e stupende. Duetti e momenti "intimi" (senza cellulari) Martin riesce a duettare con un pupazzo, in Human heart, ma anche chiedere a tutti noi di dimenticarci per un po' del cellulare e vivere lo spettacolo senza fare foto e video: accade con l'emozionante A sky full of stars, iniziata nella classica maniera ma interrotta bruscamente a metà. Il gruppo sembra voler far capire che c'è stato un guasto tecnico, che è saltata la corrente (e io, lo ammetto, ci casco alla perfezione) ma è tutto organizzato per fermarsi un attimo. Poi Chris Martin riprende il microfono a dice: "Ok, adesso la cantiamo, ma per favore: non usate i telefonini, non fate foto e video, godetevi lo spettacolo in questo lunedì sera di giugno. Non smetterò mai di ringraziarvi: siete qui e molti domani dovranno svegliarsi presto per andare al lavoro, dovranno studiare: grazie, con tutto il mio cuore". Applausi di gioia e la musica riparte: lo spettacolo è a dir poco mozzafiato. Emozioni e brividi Un altro momento da brividi (nonostante le temperature piuttosto elevate, in questo lunedì di fine giugno): Martin che chiama una fan sul palco e canta, per lei e con lei, Politik. Brividi, e pure qualche lacrima, di gioia ed emozione, che in questo concerto non manca, mai.

Sostenibilità e amore (da mandare, in cui credere e ricredere) Dei live dei Coldplay è stato scritto tantissimo, ma credo mai abbastanza. Perché, nonostante la maestosità di uno show curato nei minimi dettagli, ogni concerto aggiunge qualcosa in più ai ricordi di ciascuno di noi. Anche quando Martin ci chiede di mandare amore all'Emilia Romagna e all'Ucraina, un messaggio corale che in più riprese viene ricordato in questo concerto. Amore: una delle parole che viene ripetuta spesso in questo live. Amore per l'ambiente (nonostante il caldo prima del concerto un gruppo di ragazzi pedalano le "power bikes", con l'obiettivo di ricaricare le batterie proprio del concerto – mentre alla fine viene chiesto di lasciare i braccialetti in appositi contenitori, per riciclarli), amore per le persone che ci circondano, l'amore per la nostra terra. A fine concerto, poi, il messaggio finale: mentre scorrono i titoli di coda, in cui si leggono i nomi di tutte le persone che hanno contribuito a questo show indimenticabile, compare la scritta "Believe in love", credete all'amore. Forse, dopo un concerto come questo, credere nell'amore (in qualsiasi sua forma) non sarà più così difficile.