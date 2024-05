Pinguini Tattici Nucleari, la possibile scaletta del concerto a Milano

Nel 2025 i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti dell’Hello World Tour. La formazione darà il via alla serie di concerti il 7 giugno a Reggio Emilia per poi toccare Milano, Treviso, Torino, Ancona, Firenze, Napoli e Roma.

Il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far 'dire' a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire 'ciao' al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta. Noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica, che uscirà tra qualche mese, e in un grande tour che toccherà tutta la penisola nel 2025”.