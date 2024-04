Pinguini Tattici Nucleari, tutto quello che c'è da sapere sul tour

Al via mercoledì 3 aprile il nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari . Il gruppo si esibirà sui palchi dei principali palazzetti italiani per un totale di trentatré date: da Jesolo a Messina passando per Milano, Pesaro, Livorno e Bologna.

L’annuncio della nuova tournée ha entusiasmato il pubblico registrando la vendita di 100.000 biglietti in un solo giorno. La band su Instagram: “ Questa vostra risposta così incredibile , dopo un tour negli stadi, non ce l’aspettavamo”.

Massimo riserbo sulla scaletta. L’ultima tournée della formazione risale all’estate del 2024 con le date negli stadi dove torneranno anche nel 2025 con il tour Hello World: “Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire ‘ciao’ al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta. Noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica, che uscirà tra qualche mese, e in un grande tour che toccherà tutta la penisola nel 2025”.