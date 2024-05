Con "Ho scelto di vincere", mi sono immersa in un viaggio profondamente emotivo e artistico che celebra il mio “Amore incondizionato” per l'Inter. Questo brano, l’ho scritto più di un anno fa, proprio dopo "Amore Incondizionato", il primo brano che ho dedicato ai colori nerazzurri. Ho deciso di tornare a parlare della mia squadra del cuore, lavorando senza sosta per catturare l'essenza del tifo interista e trasformarla in musica. La mia voce e il testo del pezzo si fondono per raccontare non solo la storia del club, ma anche la mia personale connessione con esso.



Posso dirvi che per me rappresenta un manifesto di appartenenza, storia, orgoglio e valori che incarnano il mondo dell'Inter. In collaborazione con il produttore Matteo “Orph3us” Passarelli, anch'egli tifoso appassionato, ho cercato di creare un inno che intrecciasse l'eleganza degli archi con la potenza del pop moderno, riflettendo in musica i due volti di Milano: la maestosità di luoghi emblematici come il Teatro alla Scala e l'energia vibrante di San Siro. Ho voluto narrare la dualità di una città che è tanto un palcoscenico artistico quanto un campo di battaglia sportiva, dove la passione e la prestazione si incontrano in un equilibrio perfetto.

Per scrivere “Ho scelto di vincere” mi sono ispirata al senso di tradizione e comunità. Il verso iniziale, infatti, evoca il discorso di Gian Felice Facchetti, che a sua volta riprende le parole del pittore Giorgio Muggiani, creatore dello storico logo della squadra, che nel 1908 annunciò la nascita del club. Ci tenevo a simboleggiare un'identità radicata e cosmopolita, trasponendola in una traccia che toccasse direttamente il cuore dei tifosi. Il testo celebra non solo il glorioso passato della squadra, ma anche il legame indissolubile che si estende ben oltre i confini di un campo da calcio e di una semplice affiliazione sportiva, raggiungendo un'eredità culturale ed emotiva importantissime.



La collaborazione con Matteo Passarelli ha dato vita ad un tappeto sonoro unico di cui sono molto soddisfatta: la classicità degli archi, voluta fortemente da me, si fonde perfettamente con l'energia contemporanea della musica pop, creando un ponte tra la tradizione musicale italiana e il dinamismo del calcio moderno. Questo processo creativo, non è stato solo un esercizio di stile, ma un dialogo autentico tra due anime artistiche che condividono una passione comune per i colori nero-azzurri. Ogni nota, ogni armonia è stata pensata per risuonare con l'eco dei tifosi, rispecchiando le loro speranze, i loro sogni e la loro energia.



"Ho scelto di vincere" è frutto anche di una comunicazione diretta con i tifosi, raccolta tramite il mio profilo TikTok. In un'epoca in cui il calcio, fortunatamente, va ben oltre la semplice competizione sportiva, questo brano è una dedica d'amore vera e propria, che celebra il legame viscerale tra la squadra e i suoi appassionati. Le parole raccolte dai supporter sono diventate il cuore pulsante del pezzo; ho fatto del mio meglio per convertire ogni strofa in uno scrigno delle loro voci, un canto che unisse e rafforzasse la comunità nerazzurra.



Il videoclip ufficiale che sono felicissima di presentarvi in anteprima qui, su Sky TG24, è diretto da Federica Di Pasquale ed è stato girato tra le storiche vie di Milano ed il Teatro Marrucino di Chieti. La nostra intenzione era quella di trasportare visivamente il contrasto tra l'imponenza storica del club e il dinamismo che lo contraddistingue. Questa scelta di location non è casuale: Milano, con la sua architettura storica e le sue vie ricche di innovazione, rappresenta la dualità di una squadra che è al tempo stesso custode di una ricca eredità e protagonista di un presente pulsante di vita. Il Teatro Marrucino, d’altro canto, con la sua eleganza e storicità, richiama l'arte e la passione che animano "Ho scelto di vincere", offrendo un palcoscenico ideale per esprimere l'essenza di questo inno.



Che dire: questo brano è per voi, nerazzurri, per chi vive ogni giorno la passione per l'Inter. Ho messo ogni frammento della mia anima in "Ho scelto di vincere", sperando di rendervi orgogliosi. Siamo più di una squadra; siamo una famiglia, un unico grande amore che attraversa i tempi e le difficoltà. Con questa canzone, voglio ricordare ad ogni tifoso che l'amore per la propria squadra non conosce confini o condizioni; è una fiamma che arde costante, illuminando i momenti di trionfo e riscaldando quelli di sfida.

È un tributo, un gesto di devozione verso un club che ha definito non solo la mia carriera, ma anche la mia identità come artista e come persona. È un pezzo che incarna la forza e la determinazione di chi, ogni giorno, sceglie di sostenere l’Inter, di lottare per i suoi colori e di vivere la sua storia con orgoglio. Questa è la mia dichiarazione d'amore calcistica, un canto che spero risuoni in ogni cuore nerazzurro, unendo i tifosi in un coro di passione, unione, condivisione e speranza.