Radio Italia Live, Angelina Mango: "Non vedo l'ora del tour europeo"

Spettacolo

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia torna mercoledì 15 maggio, alle 20.40, in Piazza Duomo a Milano. Gli artisti che saliranno sul palco canteranno ciascuno tre canzoni, per tre ore di musica live visibile dal vivo (previa registrazione) o da casa. Il concerto è in diretta su Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW