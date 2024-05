Addio a Enrico Musiani, il cantante aveva 86 anni

È morto Enrico Musiani, a darne l’annuncio la figlia Sabrina: “Abbiamo girato il mondo per largo e per lungo facendo mille concerti. Ora canterai insieme al tuo amato Claudio Villa"

Sabrina Musiani, figlia del celebre cantautore, ha annunciato la morte di suo padre con un messaggio condiviso su Facebook. La cantante: “Potrei scrivere 10.000 cose su di te, ma servirebbero a nulla perché già le sapevi. Unico nel tuo genere all'italiana”.

La figlia ha proseguito parlando del forte legame che li ha portati a girare il mondo insieme: “Abbiamo girato il mondo per largo e per lungo facendo mille concerti”. Sabrina Musiani ha concluso: “ Ora canterai insieme al tuo amato Claudio Villa. Buon viaggio Enricuzzo, così come ti chiamavo io”.