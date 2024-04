Ibiza, finalmente al via la stagione estiva

Ci siamo: come ogni anno ad aprile a Ibiza è tempo di aperture, come si chiamano i

party di inaugurazione delle discoteche della isla, in contrapposizione alle chiusure, ovvero le ultime feste stagionali, in calendario a ottobre. Il tutto durante la settimana dell’International Music Summit, conference in calendario da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile 2024 e che rappresenta uno dei ritrovi più attesi per chi lavora nell’industria musicale. Tanti i panel e i talk in programma durante l’IMS, con il Grand Finale, L'One Day festival nella roccaforte di Dalt Vila venerdì 26 con il live Róisín Murphy ed i dj set di Franky Wah, Miss Monique, Mochakk e Pete Tong. Questa in arrivo è una settimana imperdibile, ecco i nostri suggerimenti per non perdersi il meglio.



Amnesia – l’Amnesia inaugura la sua stagione venerdì 26 aprile con il party Pyramid

Special con East End Dubs, Hot Since 82, Sweely e Sara de Araújo, nella Main Room

Amelie Lens, Indira Paganotto, Héctor Oaks e Luca Donzelli. Dj e producer spagnola,

Indira Paganotto (nella foto d’apertura) si è avvicinata alla musica elettronica grazie al padre, dj guru in quel di Goa e che l’ha istruita con la sua collezione di dischi acid techno e goa trance. I set della Paganotto sono assolutamente trasversali, carichi di groove ed energia, senza porsi alcun limite di genere. La classica dj in grado di suonare al meglio in qualsiasi situazione.



Café Mambo – Questa estate il Café Mambo di San Antonio – location ideale per assistere a un tramonto ibizenco se ce n’è una - festeggia il suo 30mo compleanno. Il Café Mambo è famoso anche per ospitare i pre-party delle serate di Amnesia, Hï e Pacha, con i rispettivi dj guest che suonano prima, durante e dopo il tramonto: Fatboy Slim, Carl Cox, Sasha, Digweed, Pete Tong, Judge Jules, Swedish House Mafia e Boy George sono soltanto alcuni dei deejay transitati in questi anni nel locale di San Antonio, che anche durante la settimana delle aperture saprà come sempre farsi trovare pronto.



Club Chinois – Mercoledì 24 il Club Chinois ospita il party di presentazione di UNUM, il

festival in calendario in Albania dal 6 all’11 giugno, con in console Archie Hamilton e DJ

Pierre; venerdì 26 afterparty del Grand Finale dell’IMS con Miss Monique e Pete Tong,

domenica 28 party d’apertura vero e proprio con Pablo Fierro, Mëstiza, Carl Kennedy e Clint Lee. Il dj e producer spagnolo Pablo Fierro gode di consenso unanime tra gli

appassionati di musica elettronica, grazie ad uno stile che si caratterizza per melodie soul, i ritmi intricati, i beat ipnotici ed un retrogusto latino ed afrohouse.



DC10 – Lunedì 29 aprile (dalle ore 16) il Circoloco inaugura la sua 25esima stagione, che si protrarrà sino al 14 ottobre. La line up allestita per l’ultimo lunedì di aprile propone tra gli altri &ME e Rampa (Keinemusik), Bedouin, Blond:ish, Luciano, Seth Troxler e Tania Vulcano. La dj e producer canadese Vivie-ann Bakos aka BLOND:ISH è a capo di un’etichetta discografica, si impegna come imprenditrice nel Web3 e soprattutto è un’attivista nella vita di tutti i giorni, con l’associazione Bye Bye Plastic da lei fondata, e con la campagna “Turn the Dial”. Sul fronte discografico, spicca su tutte la sua collaborazione con Madonna.



Eden – venerdì 26 aprile l’Eden di San Antonio propone il primo party stagionale in

collaborazione con lo Space, il locale di Ibiza che chiuse nel 2016 e che adesso torna con una sua serata ogni venerdì e che per l’opening propone Armand Van Helden, Chris Liebing B2B Nicole Moudaber, Davide Squillace B2B Matthias Tanzmann e Simon Dunmore. Nicole Moudaber. Il 2024 si prospetta particolarmente importante per Nicole Moudaber, che quest’anno festeggerà i primi dieci anni del suo brand InTheMood, comprensivo di un’etichetta discografica, un radio show settimanale e una serie di party.



Pacha – Tre serate consecutive per l’opening ani gli opening del Pacha di Ibiza. Si inizia venerdì 26 con Marco Carola – che poi sarà al Pacha tutta l’estate con la sua one-night Music On, insieme a Ale de Tuglie e Calvin Clarke; sabato 27 in console uno degli indiscussi grandi maestri della House Music, il dj e producer statunitense Roger Sanchez, domenica 28 è il turno di ANOTR. Sempre domenica 28 al Destino Pacha Resort Grand Opening con Marco Carola, PAWSA e Da Vid. Il dj e producer napoletano Marco Carola è sempre più al centro della scena mondiale elettronica, pochissimi gli italiani al suo livello.



Ushuaïa e Hï Ibiza – Sabato 27 i due locali dirimpettai in quel di Playa d'en Bossa, con la loro festa d’apertura la cui parte si svolge dalle 13 alle 23 all’Ushuaïa, con ANYMA (il nuovo progetto di Matteo Milleri dei Tale of Us), Layla Benitez, figlia di Jellybean Benitez, quindi autentica figlia d’art e tanti altri. A seguire ci si trasferisce all’Hï con Adam Beyer, Carlita, Chris Stussy, DJ Tennis, Eli Brown, Eliza Rose, Guy Gerber, Hannah Laing, Honey Dijon, HoneyLuv, Jamie Jones, Loco Dice, Melon Bomb, MYD, Paco Osuna, Patrick Mason, Steve Martinez and TSHA. Si andrà avanti sino a mattina inoltrata.