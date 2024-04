Coco Lzy, è una storia di quotidianità Voglio Andare Via: il video

Grazie al movimento artistico "W l'Italia" ho avuto la possibilità di recarmi in Sicilia a Catania e registrare il mio primo singolo, "Voglio andare Via ", nonché di realizzare un videoclip per il mio brano. Il risultato è “Voglio andare via”, un brano romantico ed energico in cui si affronta il disagio di vivere in un paese con tante ingiustizie e disparità sociali.



Io sono sempre stato sensibile a queste tematiche, soprattutto a causa della mia realtà quotidiana. Sono infatti portatore di handicap, impegnato in battaglie sociali da sempre. Questa ballad incrocia hip hop e indie ed il testo ci racconta una storia legata alla vita quotidiana. Il ritornello voglio andare via nasce da una reale esigenza di scappare non solo da città grigie e caotiche ma da una vita diventata difficile e insostenibile per tutte le fasce fragili della nostra società.



Questo brano fa parte di un nuovo ambizioso progetto " La radio a teatro" che voglio portare in tutti i teatri d'Italia nella stagione invernale. Per me i sogni valgono più dei soldi, e la solidarietà è un valore che mi riempie il cuore e mi regala la felicità, perché In fondo per un Lazzarone la questione è sempre quella, Essere o non essere? – questa è la domanda. Se è più nobile per la mente sopportare, le sassate o le frecce dell’oltraggiosa fortuna, o prendere le armi contro un mare di guai / e combattendo finirli.