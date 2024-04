Anna Castiglia, nuova protagonista di Up Next Italia su Apple Music

Apple Music ha annunciato oggi che Anna Castiglia è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti: “Essere selezionata per Up Next Italia è un grande onore per me, è un programma che amplifica le voci emergenti, quindi lo adoro a prescindere. Farne parte è emozionante!”, racconta Anna Castiglia. L'artista ha pubblicato ieri il suo ultimo singolo "Whitman", in collaborazione con Ghemon, che la accompagna in questo brano caratterizzato da atmosfere solari, chitarre funk e trombe jazz-pop, ed è nel pieno del suo primo tour nei club. In attesa di comunicare le prossime date estive, domenica 26 maggio suonerà sul palco del MI AMI Festival a Milano.