La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Torino

Prosegue il tour dei Pinguini Tattici Nucleari in giro per l'Italia. Quattro la date in programma a Torino, tutte sold-out: il 15, 16, 19 e 20 aprile. Sede del concerto, l'Inalpi Arena. Mentre, il 17 giugno 2025, l'appuntamento sarà allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il successo della band torinese è inarrestabile. Tuttavia, a Riccardo Zanotti e compagni, i numeri non importano troppo. Certo, sanno che contano. Ma i pezzi contano di più. Perché, se ci pensi troppo, quei numeri diventano un'arma tagliente. Te li godi quando ci sono, ma puoi ammalarti quando non ci sono più. Loro pensano a fare musica, a divertire, a emozionare. Punto di forza del Non perdiamoci mica di vista / Fake news indoor tour 2024 è una narrazione che va oltre canzoni. Perché, come racconta Riccardo Zanotti, assistere a un'esecuzione ordinata di brani, senza spiegazioni e senza il racconto delle idee, è noioso. E toglie all'arte un po' di senso. Ecco perché, sul palco, i Pinguini Tattici Nucleari portano anche le parole del poeta palestinese Mahmoud Darwish, che parla di una casa che non tutti hanno la fortuna d'avere. "La nostra resta musica leggera che vola in alto, però ogni tanto è importante guardare l’abisso", affermano loro. Che saranno sempre dalla parte di chi è oppresso. E che, a voltarsi dall'altra parte, proprio non ci stanno.