La possibile scaletta del concerto dei Blue a Milano

Due date per riportare a Milano gli anni Duemila. Dopo essersi esibiti domenica 14 aprile, i Blue , ad accezione di Anthony per via di un infortunio alla gamba, tornano a far ballare i Millennials (e non solo) dal palco milanese del Fabrique anche lunedì 15.

Le due date del Fabrique non sono l'unica occasione per ascoltare dal vivo i Blue. Il gruppo britannico ha infatti annunciato l 'Italian Summer Tour 2024 , che toccherà l'Auditorium Parco della Musica di Roma (1 luglio), Piazza Duomo a Pistoia in occasione del Festival Pistoia Blues (5 luglio), il Sequoie Music Park di Bologna (16 luglio), Villa Bellini a Catania (18 luglio) e il Foro Boario di Ostuni in occasione dello IOD Festival (25 agosto). Negli anni Duemila, i Blue hanno letteralmente conquistato il mondo. Hanno venduto oltre 15 milioni di dischi, hanno collaborato con artisti del calibro di Elton John , e hanno vinto premi quali i Brit Awards.

La scaletta

La scaletta del concerto del 15 aprile dei Blue non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che non si discosti troppo dalla setlist del giorno precedente:

All Rise

Heart And Soul

U Make Me Wanna

Haven’t Found You Yet

Paradise

Inedito 1

Inedito 2

Dance With Me

A chi mi dice / Breathe Easy

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Bubblin’

Fly By

My City

Curtain Falls

One Love

If You Come Back