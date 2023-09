I Blue saranno in concerto a Milano il 14 aprile 2024

In Italia, i Blue ci sono appena stati. Si sono esibiti all'Arena di Verona nell'ambito dell'evento Arena Suzuki dai 60 ai 2000, ideato da Amadeus per celebrare cinquant'anni di successi musicali. Ma, in concerto, mancano da tempo. Ecco perché il loro annuncio è stato accolto con così tanto entusiasmo dai fan.

Il concerto dei Blue a Milano

Il 14 aprile 2024 Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webber si esibiranno davanti ai loro fan al Fabrique di Milano, per l'unica data italiana. Boy band famosissima negli anni Duemila, i Blue intoneranno hit come U Make Me Wanna e One Love, regalando ai presenti un vero e proprio tuffo nel passato. L'annuncio lo hanno dato su Instagram, con un video sul profilo ufficiale e sul profilo dell'attivissimo fanclub italiano: "Siamo molto eccitati perché, indovinate... Torniamo in Italia!". I biglietti saranno in vendita a partire dalle 13.00 di giovedì 28 settembre (chi sceglie il pacchetto Vip potrà accedere al soundcheck e incontrare il gruppo, e riceverà un pass laminato e un t-shirt esclusiva). Tantissimi i commenti sotto il post, dai fan che chiedono concerti anche altrove (in Germania in primis) fino alle adolescenti degli anni Duemila che, oggi diventate donne, vogliono tornare ragazzine. Fosse solo per un'ora o poco più.