Arena Suzuki, i cantanti dell’evento condotto da Amadeus a Verona

Il conto alla rovescia è incominciato: l’attesissima Arena Suzuki 2023, il concerto in tre serate memorabili, inizia questa sera, lunedì 18 settembre, per proseguire poi il 19 e il 20 settembre presso l’Arena di Verona. Amadeus riporta per il terzo anno consecutivo tanti artisti mitici e le loro canzoni iconiche per un evento dedicato alla musica che ha cambiato la nostra storia. I tre concerti di stasera, domani sera e il 20 settembre andranno in onda su Rai 1 in prima serata sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre.



L’evento si chiama, per esteso, "Arena Suzuki '60 '70 '80 '90 e 2000". A fare gli onori di casa sarà l’anfitrione della kermesse più importante della canzone italiana: Amadeus, colui il cui nome è ormai indissolubilmente legato da quello del Festival di Sanremo.

Portando per il terzo anno consecutivo all’arena di Verona quest'altro evento musicale, anch'esso seguitissimo e costellato di big della musica proprio come il palco dell'Ariston, Amadeus ha deciso di aggiungere alle annate prese in considerazione nelle edizioni precedenti anche la musica del Nuovo Millennio. Dunque agli anni ’60, '70, '80 e '90 si aggiungono stavolta pure gli anni 2000.



Sono attesi ospiti internazionali davvero eccezionali, dai Simple Minds a Natalie Imbruglia, i quali porteranno a Verona le loro hit leggendarie. L’accento è posto in particolar modo sulla musica dance delle varie epoche messe a titolo, tuttavia non mancheranno all’appello i lenti, ossia le canzoni a cui si deve l’innamoramento di tantissimi genitori, zii e pure nonni: i nomi di chi si esibirà nelle tre serate dell'evento sono quelli che hanno fatto risuonare le estati, le autoradio e le discoteche bazzicate da tantissime generazioni.



Il cast stellare è composto da oltre 40 artisti che alterneranno le proprie hit ai brani che verranno lanciati direttamente da Amadeus nel ruolodi dj. Da dietro una consolle assieme a Dj Massimo Alberti, Amadeus farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist dagli anni '60 ai 2000.



Gli ospiti della serata di stasera, lunedì 18 settembre

Di seguito trovate la line-up completa delle tre sere (con il dettaglio di alcuni dei tantissimi successi che si ascolteranno per l’occasione). Partiamo dalla prima serata, quella di stasera.

Il 18 settembre vedremo esibirsi i Simple Minds con Don’t You (Forget About Me), Trevor Horn (The Buggles) con Video Killed The Radio Star, Paola & Chiara con Vamos A Bailar, Haddaway con What Is Love, Alan Sorrenti con Figli delle stelle, Captain Sensible con Wot, Las Ketchup con Aserejé, Irene Grandi con Bruci la città, Tavares con More Than A Woman, Doctor & The Medics con Spirit In The Sky, Iva Zanicchi con Zingara, Rednex con Cotton Eye Joe, Adriano Pappalardo con Ricominciamo, The Sugarhill Gang con Rapper’s Delight e Renga e Nek con Angelo e Laura non c’è.

Martedì 19 settembre si va da Lorella Cuccarini a Orietta Berti

Il secondo appuntamento è quello di domani, martedì 19 settembre.

Si esibiranno Kool & The Gang suonando Celebration, Gala con Freed From Desire, Lorella Cuccarini con La notte vola, Jimmy “Bo” Horne con Gimme Some, i Blue con One Love, Le Vibrazioni con Dedicato a te, Plastic Bertrand con Ça Plane Pour Moi, Amedeo Minghi con 1950, Mietta con Angeli noi, Haiducii con Dragostea Din Tei, Orietta Berti con Fin che la barca va, Ice Mc con Think About The Way, The Rubettes con Sugar Baby Love, i Jalisse con Fiumi di parole e Laid Back con Sunshine Reggae.

Mercoledì 20 settembre, gran finale con Natalie Imbruglia e Michele Zarrillo

Per la terza serata, quella finale, la line-up comprende Natalie Imbruglia con Torn, Madcon con Beggin', George McCrae con Rock Your Baby, gli Stadio con Grande figlio di puttana, Alexia con Hu La La La, Howard Jones con What Is Love, Valeria Rossi con Tre parole, Whigfield con Saturday Night, Michele Zarrillo con Una rosa blu, Cecilia Gayle con El Pam Pam, Mal con Furia, The Show con Mamma Mia, Pino D'Angiò con Ma quale idea e gli Eiffel 65 con Blue (Da Ba Dee).