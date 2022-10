Tornano i Blue con il singolo Heart & Soul

Il singolo è stato co-scritto con il cantautore e produttore MNEK e prodotto da Shift K3Y. “Siamo grandi fan della scrittura e delle produzioni di MNEK che ha svolto un lavoro incredibile anche per la comunità LGBTQ+. Duncan lo ha contattato su Instagram dicendo che ci sarebbe piaciuto lavorare con lui e lui ha risposto dicendo che aveva una traccia per noi – hanno raccontato i membri dei Blue, Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe - Non appena l’abbiamo ascoltata, l’abbiamo adorata e abbiamo capito subito che non vedevamo l’ora di cantarla”. Il 28 ottobre uscirà anche l'album Heart & Soul, composto da dieci tracce che corrono tra pop, dancefloor e melodie struggenti tipiche della boy band britannica. Heart & Soul può essere preordinato sul sito ufficiale del gruppo e sarà disponibile su CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali. L’uscita del disco è stata anticipata dai singoli Haven’t Found You Yet, la cover Dance With Me e Magnetic.

Blue, il nuovo tour

Dopo l’uscita dell’album, i Blue torneranno ad esibirsi davanti al loro pubblico del Regno Unito con il 20th Anniversary Heart & Soul Tour, composto da dodici date nei palazzetti. “Non possiamo credere che siano passati 20 anni da quando è stato pubblicato All Rise, il nostro prima album” hanno scritto sui social. “È stato un bel viaggio da allora e adesso vogliamo rivedervi. In questi due anni abbiamo iniziato a pensare a come festeggiare l’anniversario. Insieme abbiamo iniziato a lavorare su della nuova musica ed è stato così bello tornare a fare di nuovo ciò che amiamo. Questa pausa durante la pandemia ci ha anche fatto capire quanto ci mancasse esibirci dal vivo. Quindi non vediamo l’ora di tornare in viaggio e vedervi tutti al nostro Heart & Soul Tour. Vi promettiamo che metteremo in scena il miglior spettacolo”. Prima tappa, il 4 dicembre a Cardiff. Al momento non è prevista una sosta in Italia, ma in futuro, in caso di un tour mondiale, è possibile che il gruppo di Lee Ryan torni anche nel BelPaese. Del resto qui avevano avuto grandissimo successo con il brano A Chi Mi Dice, adattamento in italiano del successo Breathe Easy, cantato da loro stessi nella nostra lingua e scritto da Tiziano Ferro.