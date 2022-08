Lee Ryan dei Blue è stato arrestato in volo

L'artista trentanovenne avrebbe avuto una lite col personale di bordo a causa della mancata distribuzione degli alcolici. Arrestato, è stato rilasciato dopo qualche ora

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ancora problemi per Lee Ryan, leader della band inglese dei Blue, che è stato arrestato per comportamento molesto durante un volo nel Regno Unito che lo trasportava a Londra da Glasgow. All'arresto, avvenuto a terra dopo l'atterraggio, sarebbero seguite alcune ore di fermo prima del rilascio del cantante. La causa dietro l'accaduto è legata a una discussione del trentanovenne col personale di bordo a proposito del servizio di alcolici che durante il volo non sarebbe stato effettuato, cosa che ha mandato in escandescenze l'artista.



L'arresto in aeroporto a Londra e poi il rilascio approfondimento Lee Ryan dei Blue, multa per eccesso di velocità ma non può pagarla Sono passati poco più di due anni dalle dichiarazioni di Lee Ryan in cui confessava pubblicamente di aver avuto seri problemi di alcolismo, combattuti nel tempo attraverso la riabilitazione di cui ha raccontato i dettagli in alcune interviste.

Il cantante della amata boy band inglese, che nei primi mesi del 2020 si era detto certo di aver vinto la sua battaglia contro questa dipendenza, è finito ora sulle cronache internazionali di settore per il suo comportamento intimidatorio nei confronti del personale dell'aereo su cui stava viaggiando. L'artista avrebbe usato un comportamento violento nei confronti del personale che durante il volo non avrebbe servito bevande alcoliche. Dopo l'episodio, e l'atterraggio all'aeroporto di Londra, Ryan sarebbe stato raggiunto dalla polizia sulla pista e, ammanettato, è stato condotto alla stazione di East London dove si suppone abbia trascorso diverse ore prima del rilascio. Secondo il Daily Mail, dopo il fermo dovrebbero seguire ulteriori accertamenti.



Ryan e i problemi con l'alcol approfondimento Blue, pubblicata la cover del disco della reunion della boy band Lee Ryan aveva parlato del suo alcolismo in alcune interviste nelle quali aveva anche menzionato il compagno di band Duncan James come suo grande alleato nella battaglia. Ryan ha ammesso che James ha avuto un ruolo di primo piano nella sua lotta poiché è stato lui a consigliargli di farsi seguire da un centro di recupero in un'epoca in cui lui stesso non aveva ancora ammesso di avere un problema. Il cantante aveva poi aggiunto di aver superato la tristezza che lo spingeva a bere pesantemente e che ora si concedeva solo qualche bicchierino in maniera cauta, come promesso anche ai medici che lo hanno seguito.