Il video dell'esibizione in una delle stanze di Palazzo Senatorio è stato pubblicato sul profilo Instagram del sindaco di Roma, che ha accompagnato alla chitarra il cantautore. Nei commenti, i cittadini si sono complimentati con il politico per le sue abilità da musicista

Una valanga di complimenti ha seguito la pubblicazione del video del duetto di Claudio Baglioni e di Roberto Gualtieri sulle note del grande successo E tu come stai?. Il sindaco di Roma ha accompagnato alla chitarra in una delle stanze di Palazzo Senatorio il cantautore romano, che ha ricevuto il riconoscimento della Lupa Capitolina per essere riuscito a raccontare la città eterna nelle sue canzoni. Nella didascalia del post, visibile sul profilo Instagram di Gualtieri, solo due parole: “Grazie Claudio”.

Anche Baglioni ha gradito l’esibizione del sindaco. Alla fine della canzone, si alza in piedi e lo applaude, contento di una collaborazione insolita e inaspettata, come quella tra Gualtieri e Vasco Rossi nel 2022. I due cantarono insieme Albachiara, dopo che l'artista aveva ricevuto lo stesso premio assegnato quest'anno a Baglioni.

La Lupa Capitolina

Baglioni ha dedicato il riconoscimento della Lupa Capitolina ai suoi genitori, Silvia e Riccardo, che ha ringraziato per averlo fatto nascere a Roma, dopo esservisi trasferiti e aver lasciato un paesino in Umbria. Il cantautore è stato premiato per essere entrato “nell’immaginario e nel cuore degli italiani” con la sua musica, amando profondamente Roma, come scrive Gualtieri sul suo profilo Instagram.

Paola Cortellesi ha ricevuto la Lupa nel gennaio scorso, dopo il successo di “C’è ancora domani”, sua opera prima come regista, dove ha messo in scena la Roma e i romani degli anni Quaranta.