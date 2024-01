Paola Cortellesi riceve la Lupa Capitolina dalla città di Roma

Gualtieri: "Un film necessario"

“Un riconoscimento per il suo contributo fortissimo artistico e culturale alla nostra città – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri a margine della consegna del premio tenutasi nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio -. Un legame importante sia per la produzione cinematografica sia per quello che ha fatto negli anni per la città: dai viaggi ella memoria alla biblioteca del Quarticciolo. La vogliamo ringraziare e onorare oggi per come ha saputo raccontare la nostra città nei suoi film. Anche parlando di luoghi in cui noi stiamo cercando di intervenire, da Tor Bella Monaca a Corviale e Bastogi. La Lupa che le consegniamo per il suo film C'è ancora domani: ha compiuto un'operazione importantissima e necessaria per l'impegno civile. Un film necessario". Gualtieri ha proseguito: "Quando i vertici della Festa del cinema mi hanno detto che avremmo inaugurato con un'opera prima in bianco e nero abbiamo avuto un po' d smarrimento - racconta - e invece ha dimostrato di essere una grande regista".