"Pastiche", in arrivo l' album di De Gregori e Zalone

Disponibile dal 12 aprile, il disco dalle atmosfere vintage è composto da 15 tracce con due inediti. Il cantautore e il cineasta saranno in concerto il 5 e il 9 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, ma nessun tour è in programma.

La copertina è una citazione del disco di Renato Carosone CAROSELLO CAROSONE N.2. Francesco De Gregori e Checco Zalone, incontrando la stampa, spiegano che Pastiche è un album pieno di cose antiche come antica è la parola che dà il titolo al progetto. Si tratta di un lavoro dalle molte intuizioni, un grande mash up, sottolineano, di tanta musica diversa: le canzoni di De Gregori, quelle di Checco, di autori come Paolo Conte e Venditti. Una contaminazione tra generi, tra stili, è anche un omaggio alla musica italiana.

L’intervista

Come è nato questo progetto?

Checco Zalone: Francesco è stato in Puglia, eravamo in una masseria, abbiamo preso la chitarra, non c’era il pianoforte ma un giorno è arrivata una tastierina, mi ha visto suonare il piano e mi ha detto che ero bravo. Io ho chiesto se dubitasse del mio talento… Poi abbiamo cominciato a frequentarci più spesso perché Francesco De Gregori è simpaticissimo nella vita… non ci si crederebbe ma è uno spasso e non scherzo.

Cosa avete in comune?

Francesco De Gregori: Abbiamo in comune una certa non curanza per le regole scritte, i protocolli scritti del mondo dello spettacolo. Checco ha fatto i film che gli piaceva fare e ha avuto successo. Io ho fatto le canzoni che volevo fare e ho avuto successo, questo ci accomuna. Forse siamo anticonformisti, anche se il termine ormai è abusato e ha perso di significato.

CZ: Ci accomuna il senso civico senza moralismo.

Come è nata la vostra amicizia?

FDG: Da parte mia nasce dalla stima per Checco Zalone cineasta, sono andato a cercarlo sotto casa. L’ho conosciuto perché quando sono arrivato a Bari per un concerto, ho chiesto in giro il suo numero di telefono. L’ho chiamato, lui stava in barca a pescare i polpi, ha pensato che io fossi Dj Francesco perché ho firmato il messaggio scrivendo Francesco DG. Poi siamo andati in pizzeria, ci siamo stati simpatici…

Chi ha scelto i brani da eseguire nell’album?

CZ: Li ha scelti De Gregori, io proponevo.

FDG: È stato un lavoro condiviso, anche nella scelta dei take, abbiamo discusso in alcuni casi anche ferocemente, ma alla fine abbiamo trovato un accordo.

Parliamo dei due inediti...

FDG: Se uno ascolta bene il testo di Giusto o sbagliato capisce che il brano dice che non importa quello che è stato giusto e quello che è stato sbagliato, appartiene alla tua vita. Questo è un inedito del disco poi c’è l’altro che fa da contraltare: Alejandro, scritto da Zalone che narra il dramma di un uomo, di un maschio… diciamo.

Due date alle terme di Caracalla ma nessun tour in programma perché?

CZ: No nessun tour, litigheremmo

FDG: No nessun litigio ma non possiamo diventare un duo. Lui fa cinema io musica, il bello di questo incontro è che sono due cerchi che si toccano per un attimo e poi continuano a girare.

Niente tour, ma un film insieme?

CZ: Eh, eh facciamolo

FDG: Mi piacerebbe che lui mi chiamasse a fare l’attore, è il sogno della mia vita. Ho fatto l’attore in un film di Battiato

CZ: Ti regalerò questo sogno!