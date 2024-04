Tom Odell si racconta a Sky Tg24. INTERVISTA

Tom Odell non ha paura dell’intelligenza artificiale, ma della mancanza di immaginazione. Lo racconta poco prima di salire sul palco dell’Alcatraz, a Milano, per un concerto molto atteso. Il cantautore tornerà in Italia con The Black Friday Tour a Roma, domenica 4 agosto, per la sua unica data estiva nel nostro paese, ma l’idea di essere qui lo rende molto felice. Con lui abbiamo parlato anche del rapporto tra social e musica, e del meraviglioso successo del brano "Another love". La nostra intervista

Incontriamo Tom Odell a Milano, poco prima dell’inizio della sua unica data italiana all’Alacatraz, sold out da tempo. Il cantautore sta attraversando l’Europa con il suo The Black Friday Tour e tornerà nel nostro paese domenica 4 agosto, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove sarà protagonista del Roma Summer Fest. “Non sono mai stato a Roma, e non vedo l’ora di suonare in una città che spero di riuscire anche a visitare” ci confida Tom Odell, felicissimo di essere di nuovo in Italia, seppur per una sola data. “È sempre così speciale suonare qui: trascorrere del tempo con le persone che vengono a sentirmi mi rende molto felice. Sono entusiasta di poter incontrare tanta gente, e di suonare le mie canzoni” racconta accennando un sorriso. In questo tour il cantautore britannico porta i brani di Black Friday, album uscito lo scorso febbraio, che racconta l’infinita complessità dell’amore e delle relazioni. Una titletrack che ha superato 100 milioni di stream su Spotify e continua a registrare un successo importante anche sui social. Ne abbiamo parlato insieme.

L'intensità dell'amore, raccontato in musica Il tuo nuovo album, Black Friday, è uscito lo scorso gennaio. È un progetto musicale molto intenso, in cui parli molto d’amore. Credo sia inevitabile, quando si racconta propria vita, parlare anche d’amore. Non credo sia una scelta: l’amore, di fatto, è luce che splende in ognuno di noi. Non vedo alcuna separazione tra questi due ambiti…credo che la miglior musica sia sempre ricca d’amore. E che il meglio di ciascuno di noi è arricchito dall’amore. Dovremmo fare il possibile per accogliere questo amore, ogni giorno, e non averne paura, o nutrire dubbi. È bello essere circondati d’affetto e d’amore, e si cerca di fare lo stesso anche per le persone che abbiamo accanto. Sono d’accordo quando usi l’aggettivo intenso nel descrivere le canzoni di Black Friday: sì, sono intensa e intrise d’amore. O almeno lo spero! (sorride) Social media e musica Le canzoni possono avere più vite, tornano e ritornano. E recentemente tutto questo è reso possibile anche grazie ai social media. Come riesci ad unire il tuo mondo di cantautore a quello dei social, che oramai sono parte integrante della nostra vita? La musica è onnipresente sui social media, di cui è una parte molto importante. Io sono a favore dell’unione di questi mondi: è bello sapere che c’è un’altra piattaforma dove si possono sentire le mie canzoni. Nella prima parte della mia carriera – sì, sono un artista anziano ora! (ride) – l’accesso di tutto erano le radio: se non venivi scelto proprio da loro, era molto complicato far ascoltare le tue canzoni. Ciò che mi piace dei social media è che sono meno controlli sulla musica, ovvero: ognuno di noi può pubblicare una clip di una canzone appena scritta, e quella canzone può essere sentita da tantissime persone. È un processo che porta avanti la spontaneità, anche per un cantautore come me, di continuare ad imparare. Ovviamente ci sono pro e contro dei social media: a volte vengono diffusi sentimenti d’odio, e questo non dovrebbe accadere. Mai. approfondimento Tom Odell, la nuova canzone è Best Day Of My Life

