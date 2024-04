Annalisa in concerto al Forum di Assago, la possibile scaletta

La cantante torna al Forum per il "Tutti Nel Vortice" tour, che precede le date estive outdoor. Annalisa sarà nuovamente a Milano il 29 aprile, prima di esibirsi per la prima volta all'Arena di Verona in un doppio appuntamento il 14 e il 20 maggio

Dopo il grande successo con Sinceramente nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Annalisa torna in tour. Protagonista il suo ultimo album, E poi siamo finiti nel vortice, che comprende alcune delle canzoni già diventate delle hit, come Ragazza Sola, Bellissima e Mon Amour. Il tour nei palazzetti (“Tutti Nel Vortice – Palasport”) prende il nome proprio dal disco uscito a settembre 2023 e precede quello outdoor che inizierà il 16 giugno ad Annone di Brianza e si concluderà il 17 agosto ad Olbia.

Le sorprese del tour di Annalisa

Le date del tour di Annalisa sono quasi tutte sold out. Dopo l’ultimo appuntamento il 29 aprile, nuovamente a Milano, la cantante sarà per la prima volta all’Arena di Verona il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio.

Non mancheranno le sorprese. Sia a Firenze sia a Torino, Annalisa è stata, infatti, affiancata da un ospite che non era stato annunciato: al Nelson Mandela Forum, ha duettato con Emma su Apnea, mentre, all’Inalpi Arena, Diodato si è esibito insieme a lei sulle note di Fai Rumore.

Il “Tutti Nel Vortice tour" ha una forte componente visiva, grazie alla direzione artistica di Jacopo Ricci, alle coreografie dei dodici ballerini diretti da Simone Baroni e all’utilizzo di tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale. Il vortice è, così, non solo nella musica di Annalisa, ma anche in una visione estetica totalizzante che coinvolge ogni aspetto dello spettacolo.