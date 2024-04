La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano

Sono ben 33 i live che il gruppo bergamasco ha in programma. L'8 aprile, i Pinguini Tattici Nucleari sono attesi nella città lombarda, per un concerto che avrà altre quattro repliche: il 9, l'11, il 12 e il 13 aprile

Il tour 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari ha preso il via dal Palazzo del Turismo di Jesolo lo scorso 3 aprile. Lunedì 8, la band approda al Forum d'Assago di Milano per la prima di sette date attesissime.

I Pinguini Tattici Nucleari in tour

Non sono passati molti mesi da quando, nell'estate 2024, i Pinguini Tattici Nucleari sono stati in tour per l'Italia. Ora eccoli tornare per ben 33 date nei palazzetti. Dopo Milano, il tour dei Pinguini Tattici Nucleari toccherà Torino (Pala Alpitour il 16, il 17, il 19 e il 29 aprile), Pesaro (Vitifrigo Arena il 23 e 24 aprile), Bologna (Unipol Arena il 26 e il 27 aprile, e il 15 e 16 maggio), Livorno (Modigliani Forum il 29 e 30 aprile), Firenze (Mandela Forum il 2, 3 e 4 maggio), Roma (Palazzo dello Sport il 7, 8, 10 e 11 maggio), Napoli (Palapartenope il 20 e 21 maggio), Bari (Palaflorio il 24 e 25 maggio) e Messina (il 28 e 29 maggio).