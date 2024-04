Victoria dei Måneskin ha annunciato il suo primo concerto in Italia

Una ricca e prestigiosa programmazione è prevista per il mese di aprile al Cocoricò, il tempio internazionale della musica elettronica che martedì 30 ospiterà l’unica data italiana del tour mondiale di Victoria. Personalità eclettica e musicista apprezzata a livello internazionale, Victoria si presenta per la prima volta in Italia come Dj condividendo gli spazi iconici del Cocoricò con il brasiliano Mochakk, artista che ha conquistato un pubblico globale scalando le line up dei più importanti club e festival mondiali.