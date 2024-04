Kina è il primo italiano a superare 1 miliardo di streaming su Spotify

Get You The Moon con la voce di Snøw ha superato un miliardo di streaming sulla piattaforma svedese di streaming. Kina su Instagram: “Le parole possono difficilmente catturare il mix di emozioni che sto provando in questo momento”

Kina è il primo artista italiano ad aver superato un miliardo di streaming su Spotify con un brano originale. Il giovane produttore napoletano ha tagliato lo storico traguardo con il brano Get You The Moon in collaborazione con Snøw .

kina, un artista da record

Nato in provincia di Napoli, Kina è il giovane talento che si è fatto larga tra i colossi della musica fino ad arrivare sul tetto del mondo. Ventiquattro anni, melodie nostalgiche e testi profondi, Pasquale Renella, questo il nome all’anagrafe, è l’artista che ha appena conquistato l’importante traguardo sulla piattaforma svedese di streaming.

L’ascesa di Kina ha avuto inizio nel 2018 proprio con la pubblicazione di Get You The Moon che nel giro di poco tempo ha ottenuto sempre maggior successo fino a conquistare tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre tre milioni di copie. L’artista ha raccontato l’inizio della carriera in un post su Instagram: "Ricordo l’esitazione prima di condividere il mio lavoro su SoundCloud, spinto dai miei amici che hanno visto qualcosa che non avevo ancora riconosciuto. Ma poi i vostri messaggi e i commenti hanno iniziato ad arrivare e ho realizzato di non essere solo in questa tempesta”.

Tra i suoi brani più popolari troviamo Can We Kiss Forever? e Baby You’re Worth It, rispettivamente a quota oltre 600.000.000 e 150.000.000 di riproduzioni su Spotify.