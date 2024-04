Didi - Khaled



Iniziamo la nostra playlist con questo brano arabeggiante e dal ritmo incalzante, ci piacciono le canzoni di Khaled sempre piene di vita e molto liberali, attraverso la musica cerca di rompere i tabù dell'Islam, per questa canzone infatti dovette trasferirsi in Francia perchè i fondamentalisti insorsero.



Rotolando verso sud, Negrita

Un brano famosissimo di un gruppo che amiamo da sempre, che racconta di un viaggio, che alla fine è un viaggio dentro se stessi. I primi versi infatti dicono:"Ogni nome un uomo, ed ogni uomo è solo quello che è. Scoprirà inseguendo le distanze dentro sè", ci fanno pensare che ogni persona ha il potenziale per la crescita, l'autorealizzazione e l'esplorazione interiore. La canzone ci incoraggia a intraprendere le nostre ricerche personali, a cercare nuove direzioni ed esperienze. Ed è quello che stiamo facendo, il viaggio è in primis dentro di noi e quello che abbiamo dentro lo stiamo portando fuori.



Medina - Pino Daniele

Questo brano bellissimo di Pino Daniele nasce dalla collaborazione con molti musicisti nordafricani, il testo in arabo si fonde con il testo in italiano ed è un invito a trovare quello che può unire, in un mondo sempre più diviso.



Moroccan soul -Mehdi Yakin

Questa canzone ci piace per il sound che ci trasporta in un attimo in Marocco, ci fa tornare a respirare atmosfere, sapori e colori che già conosciamo e non vediamo l'ora di ritrovare nel nostro viaggio.



Ubriachi di vita - Tropico

Un pezzo romantico ci sta in questa playlist, alla fine quello che facciamo lo facciamo per amore. Tuttavia non è solo questo, questa canzone ci ha conquistati perchè sembra parli un po' di noi, della voglia di intraprendere il nostro cammino, il desiderio di qualcosa di migliore, di una vita diversa ma anche l'accettazione che la vita è imprevedibile e nonostante tutto l'importante è rimanere insieme. E il concetto di essere "ubriachi di vita" ripetuto nel finale per noi significa vivere ogni momento sia bello che meno con intensità, in connessione con il momento presente.

"Qualunque cosa succeda non ti lascerei mai

Che ho già rischiato abbastanza

Dammi la vita che puoi, che vuoi, che hai

E allora fai come vuoi tu

Hai un'autostrada che ti brucia negli occhi questa sera

Che siamo due come gli altri, alla fine non importa più

E tu se quando è buio mi fai un po' sbandare sulla tua schiena

Finisce sempre così, che un'altra notte è finita

Ancora qui a pensare, per favore smettila

Dov'è che corri, corri, corri?

E a me va bene così

Va bene anche se non siamo un'isola

Anche se corri, corri, corri finisce sempre così

Che un'altra notte è finita

E noi ubriachi di vita

(Di vita)

(Di vita)".



Life is sweet, Niccolò Fabi. +Max Gazzé+Daniele Silvestri

Brano del 2014 con il quale il trio italiano ci fa assaporare tutti gli aspetti di un viaggio, dalla sua bellezza agli inconvenienti. Una splendida metafora della vita in chiave musicale e se guardate il video è proprio ambientato in Africa, sembrano le strade che abbiamo percorso lo scorso anno!



Africa for Africa - Femi Kuti

Per ricollegarsi all'Africa con questo brano travolgente che parla dei conflitti interni dell'Africa e ci ricorda che siamo tutti fratelli e sorelle. Femi Kuti figlio del leggendario Fela Kuti (1938-1997), musicista nigeriano, inventore della musica afrobeat, ma soprattutto attivista per i diritti umani, come il padre suona per ispirare, cambiare e motivare l'Africa e le sue genti.



Casa mia - Ghali

Questa canzone dal ritornello coinvolgente, ha un bellissimo significato, Ghali parla con un alieno che è arrivato sulla Terra e parla sia del bello che delle contraddizioni di questo pianeta, la guerra, le diseguaglianze, le tragedie ma alla fine porta un messaggio positivo "Sto già meglio se mi fai vedere, il mondo come lo vedi tu”.



Barra barra - Rachid Taha

Questo brano che fa parte della colonna sonora del film "Black Hawk Down" ha un ritmo incalzante e a tratti aggressivo e parla della distruzione della guerra, è un brano sofferto ma che vogliamo ascoltare per ricordarci di tutta la gente che soffre.



Buon viaggio (Share the Love) - Cesare Cremonini

Un inno alla vita, a lasciarsi andare, a godersi le piccole cose. Una canzone sul viaggio che ha bisogno della compagnia giusta per essere affrontato, in questo caso con la persona amata: un esempio che per quanto si parta con entusiasmo e fiducia, rimane sempre l’incognita di come andrà a finire. Ogni viaggio è un mistero per quanto pianificato possa essere e ci vuole coraggio per affrontarlo con lo spirito necessario a godere sino in fondo delle gioie e ad affrontare gli imprevisti. E alla fine la certezza più grande sarà quella di non poterne fare a meno. Perfetta per concludere questa playlist!