Addio a Chris Cross, bassista degli Ultravox

Midge Ure ha annunciato la scomparsa dell’amico e collega condividendo una vecchia foto insieme sul suo profilo Instagram. Il musicista: “Chriss Allen. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto musica e diretto video insieme. Siamo subito diventati amici così come compagni negli Ultravox. Anche dopo anni lontani siamo riusciti a riprendere da dove avevamo lasciato come se non fossero passati anni”.

Gli Ultravox sono stati tra i gruppo britannici appartenenti alla corrente new wave ad aver maggiormente dominato la scena musicale per lunghi anni, tra i lavori più acclamati troviamo sicuramente l’album Vienna. Per quanto riguarda i singoli ricordiamo The Voice, Hymn e Dancing with Tears in My Eyes.