Sui social anche il ricordo di Beatrice Rana: "Maggio 2007. Era uno dei tanti viaggi in macchina con papà per raggiungere masterclass, concerti o concorsi… prima di ogni partenza papà faceva scorta di CD da ascoltare. Quella volta scelse per la traversata un carico tutto-Pollini: il cd Schumann (con Davidsbündlertänze e il concerto senza orchestra), quello Prokofiev/Stravinsky/Boulez (con Petrushka per intenderci) e il mitico album dell’integrale degli studi chopiniani. Alla fine del concerto senza orchestra ricordo fossi completamente in lacrime dall’emozione"