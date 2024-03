Madame sul possibile plagio della cantante spagnola Duna Sanchez

Capricho è la canzone di debutto di Duna Sanchez. Tuttavia, all'ascolto è evidente come sia - fuori da ogni dubbio - la versione spagnola di Nel bene nel male. A intervenire sulla vicenda è Madame, autrice del brano originale.

Il presunto plagio di Duna Sanchez

Con una storia su Instagram, Madame ha risposto alle segnalazioni di amici e follower in merito a Capricho: secondo la sua versione, Duna Sanchez non sarebbe stata autorizzata a fare una cover di Nel bene nel male. "Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l'hanno fatto notare non c'è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio", ha spiegato la cantante. Del resto, all'ascolto è evidente: Duna Sanchez non ha usato una campionatura di Nel bene nel male. Si è invece limitata a tradurla in spagnolo, senza cambiare una sola nota, proprio come si fa spesso con le cover. Cover che, però, devono essere autorizzate dall'artista della versione originale.