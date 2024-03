Dr. Gam presenta il singolo The Way Out: il video

La musica può migliorare il mondo, ed è per questo che ho iniziato a scrivere canzoni molto presto per poi diventare produttore. Sono Andrea Gamurrini ma in molti mi conoscono come dr.gam. Il viaggio, i concerti ed il contatto con le persone sono da sempre le colonne portanti della mia esistenza, e dopo 20 anni di musica con tanti "live" in Europa e USA, nel 2016, finalmente uscì il mio primo album di inediti dal titolo “Another Family” (White Coal Records - Universal Music Group), ristampato fisicamente nel 2018 nella penisola Iberica e nel 2019 in USA e Canada. Dopo tre anni di promozione dell’album, con l'uscita di diversi singoli, milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e presentazioni live, il 2020 si presentava come un anno di grandi speranze e infatti, in Gennaio, arrivarono l’offerta di un tour nella East Coast Americana e altre proposte di concerti in Italia ed Europa.



In un istante tutto venne spazzato via dalla pandemia. Grazie alla mia formazione sia artistica che scientifica, capì fin da subito che non eravamo preparati a tutto ciò, e che la cosa sarebbe durata per molto tempo. Passai diverse settimane di clausura in solitudine in una casa in campagna nell'entroterra Riminese sperando di svegliarmi un giorno e scoprire che era tutto solo un brutto incubo. E invece no. Il mio progetto su cui avevo speso tanto stava morendo, la mia vita in musica fatta di viaggi, di concerti e di contatto con le persone stava morendo e la gente moriva sul serio, le persone che conoscevo morivano di covid e brutti pensieri iniziarono a pervadere la mia mente con un dolore alla testa che non mi mollava mai…non fu per niente semplice.



Dopo quei primi mesi di follia, il primo giorno che ci lasciarono liberi di viaggiare, puntai per la cima della montagna, montai la mia tenda ed appoggiai la chitarra sull’erba. Dopo pochi minuti…il miracolo. I mostri che albergavano permanentemente nella mia testa da settimane e quel dolore che non mi aveva mai abbandonato per mesi, come per magia, scomparvero! E' lì che arrivò "The Way Out" (La Via d'Uscita), un brano di liberazione e di grande speranza.



"La via d'uscita era lì, bastava ricordare da dove veniamo".



Il contatto con la Natura oltre ad essere altamente curativo nell’immediato, ci fa anche comprendere l'importanza dei suoi equilibri...equilibri irresponsabilmente stravolti dall'uomo, che ci hanno portato in quell'abisso. Il video, registrato con la tecnica del "one take double speed audio" post-prodotto in versione cartoon, descrive i momenti di quella che impropriamente ho ribattezzato "La Remissione" (che in medicina indica l'uscita dall'episodio depressivo)…ed è stato girato due anni dopo, sull'appennino centrale, nello stesso luogo in cui è stato concepito il brano.

L’alternanza di momenti di tristezza, con la mente ancora ancorata a quel recente vissuto pandemico, e di momenti di gioia, con l'ambiente naturale che svolge la sua azione sanificatrice e liberatoria, segue passo passo, in una ascesa e ricaduta, l’episodio “remissivo” fino alla risoluzione e liberazione definitiva raggiunta nel finale, dove le immagini rivelano la natura in tutta la sua potenza vitale e la sua inimitabile bellezza.