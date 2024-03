Allevi, annullato il concerto a Taranto per problemi di salute

IL MONOLOGO DI GIOVANNI ALLEVI A SANREMO

“All’improvviso mi è crollato tutto, non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi due anni - ha detto Allevi nel suo monologo sul palco dell'Ariston -. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era così forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto: lavoro, capelli, certezze. Ma non speranza e la voglia di immaginare, era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni”. Allevi ha raccontato di quando - "prima che accadesse tutto questo" - durante un concerto, in un teatro pieno, si accorse di "una poltrona vuota". Si sentì mancare. "Eppure - ha continuato - quando ero agli inizi ho fatto concerti davanti a 15-20 persone ed ero felicissimo". E ha riflettuto: "Oggi, dopo la malattia, non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone". Poi ha elencato qualche "dono" che gli ha portato il dolore, parlando della "gratitudine nei confronti della bellezza del creato: non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato da quelle stanze d'ospedale". Quindi ha menzionato la certezza che, "quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più".