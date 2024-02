Giovanni Allevi, il Piano solo tour arriva a Padova

Nuovo appuntamento live per il Maestro. Il 29 febbraio Giovanni Allevi sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova

Giovedì 29 febbraio Giovanni Allevi porterà il Piano solo tour al Gran Teatro Geox di Padova. A febbraio il compositore e pianista è stato protagonista di un momento molto emozionante nella seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo aver commosso milioni di telespettatori dal palco del Teatro Ariston, Giovanni Allevi ha dato il via al Piano solo tour. Venerdì 9 febbraio il Maestro ha inaugurato la nuova tournée al Teatro Guglielmi di Massa che giovedì 29 febbraio arriverà al Gran Teatro Geox di Padova. La tournée proseguirà fino a maggio toccando numerose città italiane: da Roma a Milano passando per Ravenna e Varese. Dopo la pausa estiva, il 1° ottobre Giovanni Allevi si rimetterà in cammino per la leg autunnale della tournée facendo tappa in molti altri teatri, alcuni dei quali già sold out.

A febbraio Giovanni Allevi è stato ospite della seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dal palco del Teatro Ariston il Maestro ha parlato della sua battaglia contro la malattia: "All'improvviso mi è crollato tutto, non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era così forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima"

Il pianista e compositore ha aggiunto: "Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto: lavoro, capelli, certezze. Ma non speranza e la voglia di immaginare, era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni". Dopo il suo intervento il Maestro si è seduto al pianoforte per suonare il suo ultimo brano Tomorrow.