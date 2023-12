Giovanni Allevi presenta il suo nuovo inedito “Tomorrow”. VIDEO

Il musicista e compositore torna alla musica per l'ambiente. Oggi, in occasione della Giornata dei Giovani, ha presentatao alla COP 28 a Dubai il brano inedito Tomorrow, dedica del compositore ai giovani attivisti di Youth4Climate

Un brano inedito, registrato durante la malattia che lo ha tenuto fuori dal palco per quasi due anni: si chiama “Tomorrow” ed è una dedica di Giovanni Allevi ai giovani attivisti di Youth4Climate: Oggi 8 dicembre, è stato presentato alla Cop 28 di Dubai il videoclip in cui si vede il compositore ai Fori Imperiali di Roma di fronte al Colosseo.



"Perchè domani ci sia per tutti noi un giorno più bello!", questo il senso intimo del brano. Tomorrow è una ballad per pianoforte solo, lenta e meditativa, perché per dirlo con le parole dello stesso compositore filosofo: "Non dobbiamo aver paura della nostra fragilità. Una condizione dell'animo umano in cui ci si riconosce nei momenti di sconforto, ma che a partire dalle note di Tomorrow, si apre alla speranza di una soluzione, alla vittoria sui nostri draghi interiori". Il videoclip presentato è inserito nel programma di iniziative che Earth Day, insieme il Ministero dell'Ambiente, ha promosso a sostegno della Youth4Climate, l'evento che dalla COP26 Milano-Glasgow ha avuto il merito di mettere i giovani al centro del dibattito climatico.