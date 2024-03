Eurovision, dopo le polemiche Israele cambia il testo della canzone

Israele ha presentato una nuova canzone all’Eurovision Song Contest, in programma dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia. L’Unione europea di radiodiffusione (Ebu), che organizza l’evento, ha infatti rifiutato il precedente brano October Rain perché violerebbe le regole sulla neutralità politica. Secondo l’Ebu, il testo originale conterrebbe riferimenti alle vittime degli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre, da “Non c’è più aria per respirare / Non c’è posto per me” a “Erano tutti bravi bambini, ciascuno di loro”. Ora la rete televisiva pubblica di Israele, Kan, ha annunciato che invierà al giudizio dell’Ebu un’altra canzone, intitolata Hurricane. La melodia è la stessa, ma il testo (prodotto dai medesimi autori, Keren Peles e Avi Ohavion) è stato cambiato e, secondo le indiscrezioni degli ambienti musicali, racconterà la storia di una giovane donna dopo una crisi personale. In un comunicato, Kan ha precisato di “non condividere a tutt’oggi la posizione dell’Ebu, che ha annullato due nostre canzoni (October Rain e Dance Forever) sostenendo che avevano un carattere politico. Tuttavia abbiamo deciso di accogliere il consiglio giunto dal capo dello Stato Herzog, di fare gli aggiustamenti necessari per consentire ad Israele di essere presente sul palco dell’Eurovision”. Nelle ultime settimane, diversi musicisti di alcuni Paesi europei che partecipano all’Eurovision avevano chiesto di escludere Israele dal concorso, così come era accaduto alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. L’Ebu, però, aveva rifiutato di agire in tal senso data la diversità delle due situazioni.