Addio alla giovane cantante Cat Janice, morta mercoledì 28 febbraio 2024 all’età di 31 anni. L’artista si è spenta a causa di un sarcoma, una rara forma di cancro che si sviluppa nelle ossa e nei tessuti molli. La sua canzone intitolata Dance Outta My Head era diventata virale dopo che la star aveva rivelato che tutti i proventi sarebbero andati a suo figlio di sette anni, Loren.

Il fratello di Janice ha pubblicato la notizia sulla pagina Instagram di sua sorella, scrivendo nella didascalia quanto segue: "Questa mattina, dalla sua casa d'infanzia e circondata dalla sua amorevole famiglia, Catherine è entrata pacificamente nella luce e nell'amore del suo creatore celeste”. Il messaggio prosegue con le seguenti parole: "Siamo eternamente grati per l'afflusso d'amore che Catherine e la nostra famiglia hanno ricevuto negli ultimi mesi. Cat ha visto la sua musica andare in luoghi che non si sarebbe mai aspettata e riposa nella pace sapendo che continuerà a provvedere a suo figlio attraverso la sua musica. Questo non sarebbe stato possibile senza di voi”. Secondo il comunicato, saranno pubblicate nuove musiche postume. "Per richiesta di Cat, c'è un po' di arte in più che vuole condividere. Tutto a tempo debito", conclude il messaggio.

A Cat Janice era stato diagnosticato un sarcoma, una rara forma di cancro che si sviluppa nelle ossa e nei tessuti molli.

L’artista aveva notato un nodulo nel collo, come ha spiegato su TikTok. È stata sottoposta a un intervento chirurgico, alla chemioterapia e alla radioterapia, dopo di che è stata dichiarata guarita dal cancro il 22 luglio 2022. Purtroppo, però, all'inizio di quest'anno Cat Janice ha condiviso con i suoi follower la terribile notizia: il cancro era tornato.

La cantante ha deciso di trasferire i diritti di tutte le sue canzoni al figlio di sette anni, Loren, in modo che tutti i proventi delle sue opere andassero a lui.

Il devastante messaggio su TikTok In un devastante videomessaggio su TikTok condiviso il 6 gennaio 2024, Cat ha rivelato che il cancro aveva "vinto" e che avrebbe pubblicato una sola altra canzone, Dance Outta My Head, per il suo compleanno che si celebrava proprio quel mese (era nata il 20 gennaio 1993). "Voglio che la mia ultima canzone porti gioia e divertimento! È tutto quello che ho sempre desiderato durante la mia battaglia contro il cancro”, queste le parole della compianta musicista.

“Vi prego di condividere questo, devo lasciare questo a mio figlio Loren. Se c'è qualcosa che dovete sapere, è che l'unica opinione su di voi è la vostra opinione. Amatevi e siate gentili con gli altri. Spero di farcela, ma se così non fosse, auguro a tutti una buona notte", ha scritto nella didascalia del post.

Dance Outta My Head è diventata immediatamente virale

Da allora, la canzone Dance Outta My Head è arrivata in cima alla classifica TikTok Billboard Top 50 in data 17 febbraio 2024. Il brano è contemporaneamente entrato nella top 10 della classifica Hot Dance/Electronic Songs di Billboard per la prima volta, salendo dal 11° al 10° posto. Dance Outta My Head ha ottenuto 5.000 download dal 2 all'8 febbraio, sufficienti per la sua prima settimana al primo posto nella classifica Dance/Electronic Digital Song Sales, e 1,2 milioni di streaming ufficiali negli Stati Uniti, secondo Luminate.

