Emotu, vola solo chi osa sopra il Mar Turchese: il video

Il Mar Turchese è quel mare limpido a sud della Turchia, la cui costa prende il nome dal colore dei riflessi e delle trasparenze di quelle acque. Come è questo mare, dovrebbe essere l'amore universale, compreso quello "differente", scomodo, contestato, schernito da quella parte di società che superficialmente lo considera ancora oggi in qualche modo sbagliato. La canzone poggia su metafore e significati atti un pò a provocare la sensibilità collettiva, invitandola all'evoluzione verso un pensiero più moderno di idea sull'amore.



"Vola solo chi osa farlo": nel videoclip apriamo con questa citazione del recentemente scomparso scrittore Luis Sepùlveda, sopraffatto dal Covid, in questo singolo ma anche in tutto l'album comunichiamo il nostro concetto di coraggio come forma di libertà, di evoluzione dal vecchio mondo, amore e mare tornano sempre, si ritirano e poi tornano, è il suo ciclo naturale e con questo non potevamo fare un piccolo omaggio simbolico pensando a tutti gli amanti che in lacrime si salutano in una stazione, davanti a quel treno con biglietto per il fronte di guerra.



Nel videoclip a fronte della difficoltà di accettazione delle relazioni "scomode" da parte di una fetta di società, il protagonista rappresenta la metafora dell'opinione pubblica che incontra nel suo percorso questi amori "differenti" , un'opinione pubblica che si sorprende ma che se si sforza ad una maggiore comprensione dei diritti dell'individuo può accettare ed evolvere il proprio pensiero in direzione di una constatazione più moderna dell'amore, nel videoclip il protagonista incontra diverse volte questa specie di mendicante-musicista, questi rappresenta il destino e la circostanza, è in grado di cambiare le situazioni se si è ben disposti ad accettare questi tipo di rapporti, mette in mano all'opinione pubblica la possibilità di contribuire all' accettazione di questi amori, le piume bianche e nere rappresentano lo Yng e lo Yang , simbolo orientale della completezza e del destino, come un'entità soprannaturale che guida, crea le circostanze ma lascia poi libero arbitrio all'uomo.



Viviamo in una società dove il preconcetto verso i rapporti definiti diversi è ancora molto forte, il messaggio del video deve far passare la necessità di una grande rivoluzione della mentalità sociale, allineare questi rapporti all'amore più comune è un dovere della società per rispetto verso chi non è uguale a noi. Solo una società intelligente e rispettosa può fare questo, abbiamo la libertà di scelta, se essere una società che guarda al futuro o una ferma ai paletti del preconcetto, delle regole di parte, dei dogmi e di qualsiasi recinto che le tradizioni o le imposizioni ci tengono ancora ancorati. il destino ci può mettere del suo ma il finale della storia lo scriviamo noi, e abbiamo in mano la facoltà di sceglierlo...la piuma bianca, la piuma nera...