E' una delle realtà musicali più effervescenti, dotata di un lato visionario che si trasforma in lungimiranza. Si chiama Petricore e ancora una volta organizza una serata per presentare i suoi artisti: si tratta di Naeev, Matteo Celano, Nicole Bullet, Möly, Bohème e Spaziocalmo. Un live per conoscere il roster di Petricore, l’etichetta Made in Brianza che cerca di proporre un nuovo pop all’italiana, fresco e con un fascino internazionale. Il 23 febbraio l'appuntamento è presso il circo la Scighera in via Giuseppe Ccandiani, 131, Milano (biglietti).



Per altro Nicole Bullet e Möly, quest'ultima che seguo da tempo e della quale ho visto un crescita costante e importante,saranno protagoniste di un altro evento il 25 febbraio: Sthoodio & PWC presentano Ama Milano FW24/25 Kapsule Kollektion by Kafona Milano e, visto che domina la lettera K, la lokation è presso lo Sthoodio di Via Privata dei Croallanza 4. Una esperienza aperta e libera dalle ore 17 alle 23.