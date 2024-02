Presento il video ufficiale di "Hola", canzone estratta dal mio quarto album. In questa nuova versione, la canzone è cantata in featuring con Sabrina Sotgiu. Sono compositore delle musiche ed autore del testo che, in particolare, parla di un dialogo in cui attraverso delle domande, delle risposte e dei consigli si cerca di dare un senso alla vita ed alle sue tante stranezze, cercando di trasformare gli errori in virtù e dando il giusto peso alle cose più importanti, come ad esempio l'amore, vissuto come una pazzia, facendosi trasportare dalle emozioni e dall'istinto del cuore e affidandosi anche alla fortuna ed alla fantasia che fanno sempre comodo, mentre la vita ci offre continuamente spunti ed opportunità da cogliere al volo.



In questa avventura musicale mi hanno accompagnato Giorgio Contrastini alle chitarre ed Enrico Montanaro alla batteria e la voce rock blues di Sabrina Sotgiu imprime quell'emozione e quei giusti flash, nonché quella accelerazione ai battiti del cuore, perché è sempre il cuore a guidare i romantici nel percorso della vita e dell'amore. Il video è stato girato in provincia di Verona dal regista Marco Lui che con gli effetti di luce ed il continuo cambio dal colore al bianco e nero ha accompagnato i riff musicali ed il ritmo della canzone che, per quanto riguarda le voci è stata registrata, masterizzata e mixata al "Buskers Studio" di Rubiera (RE) dal produttore Fabio "Bronski " Ferraboschi.



L'approccio che ho cercato di dare al brano è piuttosto semplice e naturale con suoni intensi e riff d'atmosfera, con dinamiche volte a tenere vivo e pulsante l'ascolto: in particolare, chiudendo gli occhi ed ascoltando "Hola", io ho sempre avuto l'impressione di ascoltare il battito di un cuore che pulsa, simbolo stesso della vita. Il testo, come detto, cerca di fornire una specie di "tracciato" da seguire nel corso della vita, ascoltando il cuore ed il titolo "Hola" che come sappiamo indica un saluto amichevole in spagnolo l'ho scelto per la mia ammirazione per la lingua e la cultura spagnola e per la sua semplicità ed adattabilità anche ad altri idiomi. "Hola" è un saluto fra amici, è una virtù che è simbolo di voler stringere amicizia anche con gli sconosciuti....Hola è di solito seguito da "Como estas?"...Come stai? Come va? Ed è bellissimo preoccuparsi anche degli altri, perché il percorso che ciascuno di noi intraprende nel corso della vita, per forza, si incontra con altri percorsi di altre persone, di altri cuori, di altri amori.