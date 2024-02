Mahmood, la tracklist del nuovo album Nei letti degli altri

Cosa sappiamo su Nei letti degli altri

Nei letti degli altri, Mahmood ha cominciato a scriverlo quasi due anni e mezzo fa. Perché ha scelto di chiamarlo così? Perché il letto è il nostro porto sicuro, il luogo in cui torniamo a casa la sera, guardiamo il soffitto, e proviamo a fare ordine tra i pensieri. Nel letto siamo soli, o con le persone che più amiamo. Probabilmente, non c'è niente di più intimo. Nel suo nuovo disco, Mahmood scava dunquw nei sentimenti. Il letto diventa un megafono per le emozioni, il luogo in cui tutto accade. In cui si soffre, si pensa, si osserva, si legge, si ripensa con gioia. E il tempo scorre veloce oppure lento, a seconda di come ci sentiamo.