Sanremo alla MoViola, Il Festival rompe l’Auditel

Infine Te deum Amadeus, cinque anni per fare Sanremo great again, mettere al centro del palco nipoti, figli e nonni, in quest’ordine, intorno a un festival totale. Clamorosi i numeri, in Bulgaria ormai si parla di percentuali sanremesi. È deciso, L’anno prossimo Sanremo si ama senza ama si ama, ieri sera il saluto di fine legislatura Amarello. Abbiamo sentito un marasma di canzoni, ma in In Rai oggi, tramortiti dalla settimana dei record, hanno in testa solo una canzone. Di Tiziano Ferro: ma vuoi dirmi come questo può finire?

approfondimento La classifica finale di Sanremo 2024: vince Angelina Mango