Televoto Sanremo 2024, come votare i cantanti in gara e i loro codici

Il pubblico può esprime le proprie preferenze dalla seconda alla quinta serata del Festival, attraverso due canali: mandando un sms al numero 475.475.1 o chiamando il numero fisso 894.001. Ecco tutte le regole

Quarta serata del 74esimo Festival di Sanremo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24): oggi salgono sul palco tutti e 30 gli artisti in gara, che si esibiscono insieme agli ospiti scelti per la serata cover e duetti. Dalla seconda all’ultima serata – quindi anche oggi, 9 febbraio - il voto da casa, insieme a quello della Giuria delle radio, influisce sulla classifica parziale. Ecco le regole e i codici degli artisti in gara nella serata di oggi (LE CLASSIFICHE DELLE PRIME TRE SERATE).

Il televoto tramite sms Si può votare tramite sms: bisogna mandare un messaggio al numero 475.475.1 indicando il codice a due cifre che corrisponde all’artista che si vuole far vincere. Possono farlo gli utenti Vodafone, iliad, TIM, Poste Mobile, Wind Tre, Coop Italia, ho.mobile, Very Mobile, 1 Mobile e Kena. L’invio del messaggio costa 0,50 euro (Iva inclusa). Rai precisa però che gli sms saranno gratuiti “per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio”. Il televoto tramite telefono fisso Possibile anche chiamare il numero fisso 894.001 e seguire i passaggi indicati da un messaggio preregistrato, che chiederà poi di digitare il codice a due cifre del cantante preferito. Questa opzione è valida solamente se si telefona da utenze fisse italiane (Sky Wifi, Tim, Wind Tre, Tiscali, A2A Smart City, Uno Communications, Convergenze e Brennercom). Esclusi quindi i cellulari, i telefoni pubblici e le utenze all’estero. Anche questo servizio ha un costo: 0,51 euro (Iva inclusa). vedi anche Sanremo 2024, le dolci metà dei cantanti: le coppie

Massimo cinque voti a serata per ogni utenza Il numero massimo di voti validi è di cinque per ogni canale, quindi cinque sms da utenza mobile e cinque chiamate da utenza fissa, effettuabili da ciascuna utenza telefonica per ogni sessione di voto prevista nelle serate dalla seconda alla quinta. vedi anche Sanremo 2024, Amadeus e Marco Mengoni cantano Bella ciao. VIDEO

Come funziona il televoto: la quarta serata Per la prima volta oggi votano insieme tutte le Giurie. Il televoto pesa il 34%, quello della Giuria della stampa il 33%, quello della Giuria delle radio il 33%. Alla fine della serata verranno svelati al pubblico i nomi degli artisti nelle prime cinque posizioni nella classifica, come da novità di quest'anno. Chi sarà primo potrà essere dichiarato vincitore della serata cover. leggi anche Sanremo, perché i cantanti indossano gli auricolari? Ecco cosa sentono

I codici degli artisti in gara nella quarta serata I codici per votare gli artisti cambiano a seconda della serata, sulla base dell'ordine di uscita sul palco, e vengono letti in diretta da Amadeus prima delle esibizioni. Ecco la scaletta prevista per oggi: Sangiovanni – Farfalle e Mariposas con Aitana - Codice 01



– Farfalle e Mariposas con Aitana - Annalisa – Sweet Dreams (Are made of this) con La Rappresentante di lista e il coro Artemia - Codice 02

– Sweet Dreams (Are made of this) con La Rappresentante di lista e il coro Artemia - Rose Villain – Medley con Gianna Nannini - Codice 03

– Medley con Gianna Nannini - Gazzelle – Notte prima degli esami con Fulminacci - Codice 04

– Notte prima degli esami con Fulminacci - The Kolors – Medley con Umberto Tozzi - Codice 05

– Medley con Umberto Tozzi - Alfa – Sogna, ragazzo, sogna con Roberto Vecchioni - Codice 06

– Sogna, ragazzo, sogna con Roberto Vecchioni - Bnkr44 - Ma quale idea con Pino D’Angiò - Codice 07

- Ma quale idea con Pino D’Angiò - Irama – Quando finisce un amore con Riccardo Cocciante - Codice 08

– Quando finisce un amore con Riccardo Cocciante - Fiorella Mannoia - Che sia benedetta e Occidentali’s Karma con Francesco Gabbani - Codice 09

- Che sia benedetta e Occidentali’s Karma con Francesco Gabbani - Santi Francesi - Hallelujah con Skin - Codice 10

- Hallelujah con Skin - Ricchi e Poveri – Sarà perché ti amo e Mamma Maria con Paola & Chiara - Codice 11

– Sarà perché ti amo e Mamma Maria con Paola & Chiara - Ghali – Medley Italiano vero con Ratchopper - Codice 12

– Medley Italiano vero con Ratchopper - Clara – Il cerchio della vita con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - Codice 13

– Il cerchio della vita con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino - Loredana Bertè – Ragazzo mio con Venerus - Codice 14

– Ragazzo mio con Venerus - Geolier – Medley Strade con Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio - Codice 15

– Medley Strade con Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio - Angelina Mango – La rondine con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma - Codice 16

– La rondine con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma - Alessandra Amoroso - Medley con Boomdabash - Codice 17

- Medley con Boomdabash - Dargen D'Amico – Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra - Codice 18

– Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra - Mahmood – Come è profondo il mare con Tenores di Bitti - Codice 19

– Come è profondo il mare con Tenores di Bitti - Mr.Rain – Mary con Gemelli Diversi - Codice 20

– Mary con Gemelli Diversi - Negramaro – La canzone del sole con Malika Ayane - Codice 21

– La canzone del sole con Malika Ayane - Emma – Medley Tiziano Ferro con Bresh - Codice 22

– Medley Tiziano Ferro con Bresh - Il volo – Who wants to live forever con Stef Burns - Codice 23

– Who wants to live forever con Stef Burns - Diodato – Amore che vieni, amore che vai con Jack Savoretti - Codice 24

– Amore che vieni, amore che vai con Jack Savoretti - La Sad – Lamette con Donatella Rettore - Codice 25

– Lamette con Donatella Rettore - Il Tre – Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro - Codice 26

– Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro - BigMama – Lady Marmalade con Gaia, La Niña e Sissi - Codice 27

– Lady Marmalade con Gaia, La Niña e Sissi - Maninni – Non mi avete fatto niente con Ermal Meta - Codice 28

– Non mi avete fatto niente con Ermal Meta - Fred De Palma – Medley con Eiffel 65 - Codice 29

– Medley con Eiffel 65 - Renga e Nek - Medley dei loro successi - Codice 30 vedi anche La scaletta di Sanremo 2024, le cover della quarta serata

La finale

Domani, sabato 10, cantano di nuovo tutti e 30 i cantanti con le canzoni in gara. A votare sarà il pubblico da casa. Per la prima volta sarà annunciata la classifica generale, come formata alla fine della quarta serata. Poi, sulla base della media tra le percentuali di voto ottenute nella serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti, si formerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni che verrà comunicata al pubblico. I primi cinque nomi si esibiranno ancora una volta, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione di tutte e tre le Giurie: il pubblico e il televoto (34%), la sala stampa, tv e web (33%) e le radio (33%). Chi ottiene più voti vince il Festival. vedi anche La classifica di Sanremo, le top 5 dalla prima alla terza serata