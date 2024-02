Sanremo alla MoViola, Ama batte Ama

Come prima più di prima, Ama come Zaia, teleMengoni e un festival strapieno di canzoni che è come i rotoloni, non finiscono mai

Boom

L’allarme l’altra sera, la bomba stamattina. 65%, 15 milioni prima parte, più di 10 in totale, più dell’ama prima (quello che conta di più), qualche testa in meno sul totale ma è un trionfo. In questi tempi di tv deflagrata in mille solitudini e palinsesti personali Sanremo resta il grande e unico momento collettivo del Paese. Ama in Liguria è tipo Zaia in Veneto, in Bulgaria ormai si parla di percentuali sanremesi. Ora una legge per sbloccare il sesto mandato e Ama, pensati occupato.