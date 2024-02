La cantante leccese, per la prima volta sul palco dell'Ariston con "Fino a qui", ha raccontato del difficile periodo che ha attraversato dopo che, nel 2022, un video in cui negava un autografo un fan era diventato virale: "Mi sono sentita messa all'angolo". Dopo una fuga in Colombia, è rientrata in Italia e ha ripreso un percorso di terapia. Così è nata la canzone che porta in gara

“Una valanga d’odio mi ha investito come non è mai successo in 15 anni di carriera: insulti e minacce di morte mi hanno ferito profondamente”. Alessandra Amoroso si commuove ancora prima di salire sul palco di Sanremo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA - LO SPECIALE DI SKY TG24), dove per la prima volta in carriera è tra i 30 artisti in gara con il brano Fino a qui, che “parla di cadute, di difficoltà nella vita”. La cantante leccese, nella conferenza stampa di oggi, racconta del periodo difficile attraversato dopo che un video in cui aveva negato un autografo a un fan, nel 2022, era diventato virale. Lo ha fatto leggendo alcuni dei messaggi ricevuti negli ultimi mesi, trattenendo a stento le lacrime. “Ma non ti fai schifo da sola?” è solo un esempio.

Alessandra Amoroso e la fuga in Colombia "L'unica reazione è stata la rabbia", ha detto Amoroso. Poi, nei mesi, la reazione: "Ho capito che non solo stava impattando su Alessandra cantante, ma anche su Alessandra persona. Mi sono sentita messa all'angolo". Così, finendo a fatica il tour in corso nei palasport, racconta di aver deciso di spostarsi in Colombia, senza aver mai pensato "di voler tornare" per un po' di tempo.

La terapia e il riavvicinamento alla musica: così è nata "Fino a qui" Alla fine è arrivata la decisione di rientrare in Italia "e affrontare quello che era successo: lo dovevo a me e a tutti quelli che non hanno smesso di dimostrarmi il loro amore". La cantante ha spiegato quindi di aver ripreso "il mio percorso di terapia" e di essersi "riavvicinata alla musica". La canzone che porta in gara è la rappresentazione di quel momento: "Non è importante la caduta e neanche l'atterraggio, ma come ci si rialza e cosa si decide di imparare da quella caduta. Così è nata Fino a qui. È un abito che mi sono cucita addosso, ma che può adattarsi a tutti. Negli anni ho sempre detto che per andare a Sanremo aspettavo la canzone giusta: questa lo è".