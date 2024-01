Carnevale, 10 canzoni per viverlo in allegria scelte da Viola Nocenzi

Il carnevale è la festa della trasmutazione, anticipa la primavera e rimanda anche ad antiche tradizioni pagane con simboli e riti propiziatori legati a Saturno. In questo 2024, più che mai legato al numero 8, arriva con la sua dirompenza e peculiarità. Dall'eleganza sontuosa di Venezia, alle feste ovunque, al costume, al sovvertimento degli schemi, ai dolci tradizionali. Ecco le dieci canzoni per il carnevale dove ogni scherzo vale, e si dice di più la verità, perchè ridendo ridendo...si sa!

1) Caetano Veloso - "Manhã de carnaval"

Una versione magica di un brano intramontabile, consigliato davvero a tutti almeno una volta o in una mattina di queste settimane.



2) I Calanti - "Pizzica di San Vito"

Dalla nostra tradizione folklorica e popolare. Musica coinvolgente, ritmata, catartica e liberatoria di un brano Salentino che ha visto il suo rifacimento per mano di tantissimi artisti. Ballate mascherati e non!



3) Daniela Pes - "A Te Sola"

Il mistero, la terra, la resurrezione e la forza trasversale disvelata. Grande prova di una straordinaria artista. Brano con ambientazione ctonia, suggestiva e potente: come lei.



4) Chiamamifaro - "Santa subito" ( feat.Asteria)

Premiata lei, il groove e l'ironia dolceamara. "Per ogni fiore c'è una tristezza" frase che lascia il segno, sospesa su questa ambientazione aperta e festosa. L'esatta dicotomia dello stato d'animo del carnevale e di molto altro.



5) Tiziano Ferro - " E Raffaella è mia"

Ironia dolorosa, rabbia e verità che trova sempre prima o poi la sua legittima strada. Grande Tiziano. Metafora intelligente ed iconica. Un abbraccio da pesci a pesci.



6) Carmen Consoli - "L'ultimo bacio"

Canzone nata dal cielo si muove a rallentatore segnando il passo dentro emozioni antiche. Dietro le maschere vento, violini, gocce di limone, pioggia che nasconde lacrime. Bisogna essere eroici per arrivare a ridere, ancor di più per andare via.



7) Mercedes Sosa - "Todo cambia"

Donna artista attivista immensa: manifesto rivoluzionario vivente. Ci ricorda che tutto cambia tutto si trasforma e la forza è soggetta a rinascite, resistenza, intimo esserci. Un brano perfetto dove inizio e fine si fondono marciando a verso tutte le primavere.



8) Davide Van De Sfroos - "El Carnevaal De Schignan"

Faccio un inchino e una riverenza. Messere il corteggiamento delle danze abbia inizio. Ecco a voi tutta la forza incalzante di questo grande cantautore folk rock. Per i curiosi, il brano è stato inserito nella colonna sonora del Film "Benvenuti al nord".



9) Nick Cave & The Bad Seeds - " The Carnival is over"

Chi come me ha un amore viscerale per Nick Cave alzi la mano. Ascoltando questo brano ci si sente all'interno di un film. Le strade sono vuote, restano i coriandoli, sembra che tutto stia per finire e ci siano solo le memorie delle risate, della musica e dei suoni appena passati. L'onda si ritira ed è comunque piena di tutte le sue frequenze.



10) Heather Parisi - "Le cicale"

Ma nulla è destinato davvero a finire per sempre quindi...si riparte! Quello che rende tale il Sacro è molto spesso proprio il suo opposto. Augurando a tutti di "ballare" in questo carnevale, anche per pochi istanti, come questa splendida ragazza bionda!