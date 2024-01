La band inglese formata da Thom Yorke e Jonny Greenwood, membri dei Radiohead, e da Tom Skinner, batterista dei Sons of Kemet, pubblica il suo secondo lavoro in studio. Tre i singoli già estratti, accompagnati da una serie di iniziative promozionali. Il trio sarà in tour dalla primavera e arriverà anche in Italia, a Roma, per due date a giugno

Dopo l’acclamato album di esordio di due anni fa, esce oggi il secondo lavoro in studio dei The Smile, il progetto parallelo di Thom Yorke e Jonny Greenwood insieme al batterista Tom Skinner. Il nuovo disco si chiama Wall of Eyes e viene pubblicato dall’etichetta XL Recordings. Dai singoli agli eventi di promozione, fino all’imminente tour che arriverà in Italia: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’album.

Chi sono i The Smile La band è formata da Thom Yorke e Jonny Greenwood, membri dei Radiohead, e da Tom Skinner, batterista dei Sons of Kemet. Il progetto musicale, nato durante la pandemia di Covid, è un’idea di Greenwood con la collaborazione del produttore Nigel Godrich. Il gruppo, durante i mesi di lockdown, ha iniziato a produrre musica per poi esordire a sorpresa ne 2021 al Festival di Glastonbury. Nel 2022 hanno pubblicato l’album A Light for Attracting Attention, che ha avuto un ottimo riscontro da parte della critica. La genesi del nuovo disco Durante il tour per il loro primo album, la band ha iniziato a sviluppare nuovo materiale e nei live hanno eseguito canzoni inedite, incluse diverse future tracce di Wall of Eyes. Il secondo disco è stato registrato negli studi di Oxford e agli Abbey Road Studios di Londra, con gli archi eseguiti dalla London Contemporary Orchestra. Nel marzo 2023, gli Smile hanno confermato che erano trascorse sette settimane dall'inizio della registrazione. A giugno Greenwood ha detto che stavano ancora lavorando su un arretrato di idee generate durante la pandemia. Il disco è prodotto e mixato da Sam Petts-Davies, che aveva già lavorato sulla colonna sonora di Yorke del 2018, Suspiria, e su due canzoni scritte dal cantautore per la serie Peaky Blinders (all’interno della quale compare anche una versione del brano Teleharmonic, che è nella tracklist di Wall of Eyes). vedi anche The Smile di Thom Yorke torna con il nuovo album Wall of Eyes

I singoli e la promozione Lo scorso giugno i The Smile hanno pubblicato il primo singolo del nuovo album, la canzone Bending Hectic. A novembre hanno annunciato il disco rilasciando anche l’omonimo secondo singolo Wall of Eyes, accompagnato da un video diretto da Paul Thomas Anderson, nel quale si vede Thom Yorke che vaga per Londra, beve da solo in un pub, fissa un muro di occhi e siede tra tante versioni di se stesso. Il 9 gennaio infine è arrivato il terzo singolo, Friend of a Friend. Nella settimana prima dell’uscita del disco, la band ha organizzato un serie di proiezioni-evento, chiamate Wall of Eyes, On Film, in una dozzina di selezionati cinema indipendenti di tutto il mondo. Oltre all’ascolto in audio surround dell’album, inclusa una traccia orchestrale aggiuntiva, Tiptoe (una bonus track che non si sa se apparirà nel disco), è stato presentato il video di Friend of a Friend, anch'esso diretto da Anderson, oltre ai video delle precedenti collaborazioni del regista con The Smile, Yorke e Radiohead. Sono stati Ppoiettati anche una serie di filmati delle sessioni di registrazione dell’album e immagini di Thom Yorke e dell’artista Stanley Donwood che dipingono le tele che verranno poi inserite nell’artwork del disco. I dipinti, animati digitalmente, hanno fatto da corredo all'ascolto del disco. I membri della band hanno fatto un'apparizione a sorpresa in un cinema londinese e hanno risposto alle domande del pubblico. In Italia, invece, l’evento si è tenuto il 20 gennaio al Cinema Godard della Fondazione Prada di Milano. vedi anche Tornano i The Smile di Thom Yorke, il nuovo singolo Bending Hectic

La tracklist e il tour L’album contiene 8 canzoni, per un totale di 45 minuti di musica. La tracklist definitiva è questa: Wall of Eyes, Teleharmonic, Read the Room, Under our Pillows, Friend of a Friend, I Quit, Bending Hectic, You Know Me!. Nell’evento londinese, Thom Yorke, parlando del disco, ha detto di sentirsi come “uno scultore molto scarso che non sa bene cosa sta facendo. Arrivo con un po’ di roba registrata al telefono, schizzi che non sono editati, piuttosto informi. Gli diamo una forma e poi appare questa cosa. Il primo disco è stato registrato durante la pandemia. Gran parte di quell’energia e il secondo disco sono ancora derivanti da quel periodo di gioia di essere effettivamente nella stessa stanza con qualcuno e avere una conversazione creativa. È stata una celebrazione, penso sia stata la cosa più divertente che ho fatto da molt tempo a questa parte”. A marzo la band inizierà un tour europeo che li porterà anche a esibirsi in una doppia data italiana. Appuntamento il 23 e 24 giugno a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest. Si tratta di un atteso ritorno nel nostro Paese dopo le 5 date dell’estate 2022, per il tour del precedente album. vedi anche Thom Yorke compie 55 anni, la sua storia (con e senza Radiohead). FOTO