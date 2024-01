Su Hulu il documentario Thank You, Goodnight The Bon Jovi Story

Lunedì 22 gennaio, Hulu ha annunciato d'aver acquisito i diritti per il documentario, che racconterà vita e carriera del cantante del New Jersey

“Per quanto emozionante sia la storia di un talento irripetibile, è ancora più raro che una leggenda come Jon Bon Jovi permetta al mondo di vivere i suoi momenti più vulnerabili mentre li sta ancora vivendo": così si legge sul comunicato stampa che annuncia il progetto. La docuserie conterrà quarant'anni di video personali, di demo inediti, di testi originali e di foto mai pubblicate prima, a raccontare la carriera di Jon Bon Jovi e dei Bon Jovi dal New Jersey ai più grandi palchi mondiali. Si vedranno i successi, tanti. Ma anche le battute d'arresto, le delusioni, le incomprensoni. E si vedrà un po' di John Francis Bongiovi Jr. dietro l'idolo Jon Bon Jovi .

Jon Bon Jovi sarà presto protagonista di un documentario su Hulu . O meglio, di una docuserie in quattro puntate , la prima della storia con la piena collaborazione della band, e con la partecipazione di tutti i suoi membri di oggi e di ieri. Il titolo? Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Quando uscirà il documentario su Jon Bon Jovi

La docuserie su Jon Bon Jovi è diretta da Gotham Chopra, già regista del documentario Kobe Bryant's Muse e di Man in the Arena: Tom Brady. La produzione esecutiva è assegnata a Giselle Parets e Ameeth Sankaran, mentre Alex Trudeau Viriato ha prodotto e montato l'intero progetto. Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story sarà presentato in anteprima venerdì 26 aprile.