Sanremo 2024, La Sad: "Andiamo all'Ariston a rivendicare la speranza"

Partiamo ovviamente dal Festival: le prime sensazioni dopo le prove dell’Orchestra e come avete accolto le prime pagelle e i primi commenti?

Con l’orchestra siamo stati emozionantissimi, a Roma durante le prove ci è scesa la lacrimuccia: avere 60 musicisti per te e che spaccano è una emozione. Sulla pagelle ti diciamo che siamo stati promossi e dunque siamo senza debiti. Mai siamo andati bene a scuola quindi essere passati con la sufficienza è fantastico. Voti a parte, Autodistruttivo a noi piace.



Se è vero che nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle, e anche su questo potremmo discutere, prevedete un tatuaggio sanremese?

È vero, oggi i tatuaggi possono essere cancellati. A Sanremo ci faremo un tattoo uguale per tutti, siamo un cerbero… un corpo e tre teste.



Se costruiamo un ponte ideale tra Psycho Girl e Autodistruttivo… noto che il cuore era già di plastica allora: cosa è cambiato?

Il nostro è tornato a battere, non li chiamiamo fan sono una famiglia. Noi siamo più determinati, siamo pronti a sdoganare ulteriormente il nostro passato, le nostre canzoni sono auto-biografiche.



Chi è la vostra psycho girl dell’Ariston?

Noi siamo le più psycho. Non abbiamo un nome, c’è Rose Villain che è una sorella e Loredana che è nostra madre.



In Miss U parlate di una persona che si sente un peso per il mondo: credete sia lo specchio di una generazione spaesata?

C’è un disagio giovanile forte, si è sviluppato con l’arrivo dei social che hanno distorto la realtà. Siamo parte di una generazione bruciata e abbandonata e ne parliamo sul palco. Dall’Ariston proveremo a mandare un messaggio all’Italia.



Sempre in Miss U il mantra è Vi Amo Mi Odio: è il superamento dell’Odi et Amo di Catullo?

Assolutamente. C’è sempre il disagio che ci autodistrugge.



Quando vi hanno comunicato che Toxic era diventato disco d’oro avete pianto fino a rovinarvi il make up?

Abbiamo provato una emozione assurda: raggiungere quel risultato in Italia con questo genere senza snaturarlo né venderlo è difficilissimo. Toxic non è un pezzo costruito e ottenere quel riconoscimento è un bel segnale di speranza.



Cosa vi siete detti con i bnkr44 dopo anche il singolo in comune Memoria? “La nostra è guerra che (non) fa la storia”?

Siamo stracontenti gli uni per gli altri, a Sanremo ognuno fa il suo e insieme rappresentiamo la nuova scena. La missione non è vincere ma raccontare il nostro mondo.



So che non potete dire nulla, ma per la serata dei duetti avete già scelto?

Già tutto pronto. E già provato.



Alla fine possiamo dire, citando Summersad, basta pensare di non sentirsi abbastanza?

Fanculo non sentirsi abbastanza, basta con la rincorsa a un continuo dimostrare. Siamo repressi cronici e dall’esterno vogliamo che arrivi il messaggio.



Che accadrà dopo il Festival?

Pubblicheremo un disco che è attesissimo nel mondo, poi partirà, probabilmente in primavera, il tour. Ma prima ci piacerebbe goderci un po’ di vacanza.

