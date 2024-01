Dai Maneskin a Rosalia, le star inviteranno i giovani alle Europee

La Commissione europea ha coinvolto alcuni cantanti in una campagna di sensibilizzazione al voto per l'appuntamento del 6-9 giugno. E il vice presidente Margaritis Schinas lancia un appello anche a Taylor Swift

Le elezioni europee si avvicinano e la politica comunitaria si pone il problema di come coinvolgere una popolazione sempre meno inclina a recarsi alle urne. In particolar modo, la preoccupazione riguarda le fasce più giovani, per cui la Commissione europea ha ideato una campagna mirata con diversi testimonial d'eccezione: le rockstar. Maneskin, Rosalía, Angéle, Stromae, tra gli altri, inviteranno i loro fan a votare per il rinnovo del parlamento europeo nelle elezioni che si terranno dal 6 al 9 giugno. La notizia è stata riportata da Euronews. Con i musicisti già citati ci saranno anche atleti e calciatori.

Come Taylor Swift Ma il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas non sembra volersi accontentare e nella giornata del 10 gennaio ha lanciato un appello anche a Taylor Swift. "Nessuno puo' mobilitare i giovani meglio dei giovani, funziona così", ha detto Schinas. "Solo per fare un esempio: Taylor Swift, lo scorso settembre, ha lanciato un appello sui social media ai giovani americani affinché si registrassero per votare. Il giorno dopo il suo post, 35mila giovani americani si erano registrati per votare". approfondimento Måneskin, il 2023 anno record per la rock band italiana

L'APPELLO A TAYLOR SWIFT E allora perché non fare altrettanto coi giovani europei? "Taylor Swift sarà in Europa a maggio, per un concerto a Parigi il 9 maggio, la Giornata dell'Europa - ha ricordato Schinas -. Quindi spero vivamente che lei faccia lo stesso per i giovani europei e spero vivamente che qualcuno del suo team media segua questa conferenza stampa e le trasmetta questa richiesta", ha insistito Schinas.